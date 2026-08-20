تامر بجاتو: إمام عاشور مصمم على الرحيل عن الأهلي.. ولن يضيف أي جديد هذا الموسم

تحدثَ تامر بجاتو نجم الأهلي والمنصورة السابق عن الجدل المثار خلال الفترة الماضية بشأن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ورغبته في الرحيل.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، رفضه التام لرحيل إمام عاشور عن الفريق وانتقاله إلى نادي كونيا سبور التركي، مشيراً إلى أن اللاعب ليس للبيع في الوقت الحالي.

وقال تامر بجاتو في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN: إمام عاشور مصمم على الرحيل عن الأهلي خلال الفترة الحالية، ولم يشارك في المباريات الودية خلال معسكر إسبانيا، وهو لا يعاني من أي إصابة.

وأردف: إمام يرغب في خوض تجربة جديدة خارج أسوار القلعة الحمراء، وبالتالي فإن اللاعب لن يظهر بالمستوى المطلوب خلال الموسم الجديد لأنه افتقد التركيز بسبب انشغاله بعروض الاحتراف الخارجي.