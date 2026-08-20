قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيمان كريم تفتتح تدريب الموارد البشرية ببورسعيد لتعزيز تمكين ذوي الإعاقة وتطبيق نسبة الـ 5%
بيجري كتير .. حسام عاشور يكشف سر تألق زيزو مع الأهلي
ربط البحث العلمي بالصناعة.. اجتماع بين «الملكية الفكرية» وأكاديمية البحث العلمي لتحويل الابتكارات إلى قيمة اقتصادية
مصر تُدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية
الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لزيادة الاستثمارات القطرية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين
محمد صلاح يستعد للظهور الأوروبي الأول بقميص طرابزون ضد فيرينتسفاروشي
وزير الصناعة: الصناعات المغذية تمثل حجر الزاوية لتنمية صناعة السيارات
يبدأ السبت .. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026
محافظ قنا: فتح 6 منافذ لشحن كروت الكهرباء بفرشوط استجابة لشكوى المواطنين
محافظ أسيوط يزور دير درنكة وكنيسة سيدة الانتقال للتهنئة باحتفالات صوم السيدة العذراء
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء قطر.. ويؤكد أهمية زيادة الاستثمارات وتنفيذ اتفاق غزة
«صدى البلد» يُكرّم مروة عبدالمنعم عن دورها في مسرحية سما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تامر بجاتو: إمام عاشور مصمم على الرحيل عن الأهلي.. ولن يضيف أي جديد هذا الموسم

تامر بجاتو
تامر بجاتو
عبدالله هشام

تحدثَ تامر بجاتو نجم الأهلي والمنصورة السابق عن الجدل المثار خلال الفترة الماضية بشأن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ورغبته في الرحيل.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، رفضه التام لرحيل إمام عاشور عن الفريق وانتقاله إلى نادي كونيا سبور التركي، مشيراً إلى أن اللاعب ليس للبيع في الوقت الحالي.

وقال تامر بجاتو في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN: إمام عاشور مصمم على الرحيل عن الأهلي خلال الفترة الحالية، ولم يشارك في المباريات الودية خلال معسكر إسبانيا، وهو لا يعاني من أي إصابة.

وأردف: إمام يرغب في خوض تجربة جديدة خارج أسوار القلعة الحمراء، وبالتالي فإن اللاعب لن يظهر بالمستوى المطلوب خلال الموسم الجديد لأنه افتقد التركيز بسبب انشغاله بعروض الاحتراف الخارجي.

تامر بجاتو الأهلي إمام عاشور فريق الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنينة الحيوانات

4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. روبرتو كارلوس يحسم الجدل بشأن اعتناقه الإسلام

حمزة عبدالكريم

هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

وسام ابو علي

رسالة بتيشيرت الأهلي.. وسام أبو علي يثير الجدل بعد مواجهة برشلونة

الدعم النقدي

1300 جنيه شهريا للأسرة.. تفاصيل دعم التموين الجديد وموعد التطبيق

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

وزير الري

وزير الري يبحث تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للحوار في المياه والبيئة

جهاز الاتصالات

«تنظيم الاتصالات» يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني 2026

التضامن الاجتماعي

التضامن: «مودة» ينفذ معسكرًا لتدريب 110 من الكوادر في التربية الإيجابية

بالصور

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

بالأبيض.. إيمان العاصي تثير الجدل في إطلالة جريئة

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد