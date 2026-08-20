محلل سعودي: غضب الأهلي من الخسارة أمام برشلونة يؤكد حجم النادي وكبريائه

أشاد المحلل السعودي عماد السالمي بحجم وقيمة النادي الأهلي، مؤكدًا أن حالة الغضب التي انتابت الفريق عقب الخسارة أمام برشلونة الإسباني تعكس شخصية النادي وكبرياءه، رغم قوة المنافس.

وقال عماد السالمي: «وصول الأهلي المصري لمرحلة الغضب من الخسارة 1-2 أمام برشلونة يؤكد لك حجم هذا النادي وكبرياءه».

وأضاف المحلل السعودي، في حديثه عن المستوى الفني للفريق الأحمر: «فنيًا، الأهلي لديه أفكار واضحة، لكنها ما زالت ناقصة، وأعتقد أن الطبخة لم تكتمل بعد».

وتابع: «موسم مميز ينتظر الأهلي»، في إشارة إلى توقعاته بقدرة الفريق على تقديم مستويات قوية خلال الموسم الجديد، بعد انتهاء فترة الإعداد.

وكان الأهلي اختتم معسكره الخارجي في إسبانيا، والذي انطلق يوم 6 أغسطس الجاري، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد، قبل أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة صباح اليوم الخميس على متن طائرة خاصة.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال معسكره الإسباني، حيث استهل مواجهاته بالفوز على بادالونا بثلاثة أهداف دون رد، ثم خسر أمام يوروبا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يختتم معسكره بمواجهة برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر الودية.

وخسر الأهلي أمام برشلونة بنتيجة 2-1، حيث سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الفريق الأحمر، بينما تألق محمد الشناوي وتصدى لركلة جزاء لصالح الفريق الكتالوني في الدقائق الأخيرة من المباراة.

موعد مباراة الأهلي والشرقية إنبي

ويستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، عندما يواجه الشرقية إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، الموافق 23 أغسطس الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق بداية قوية في الدوري، والمنافسة على لقب المسابقة خلال الموسم الجديد.