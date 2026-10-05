حزنا على رحيله.. مدرسة بالجيزة تؤجل احتفالية انتصارات أكتوبر لوفاة أحد طلابها

أعلنت مدرسة إحدى المدارس الخاصة بمحافظة الجيزة، تأجيل فعاليات اليوم الترفيهي واحتفالية انتصارات أكتوبر، حدادًا على وفاة أحد طلابها، في لفتة إنسانية تعبيرًا عن الحزن على رحيل الطالب أدهم زهدي.

ونعت المدرسة الطالب الراحل، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى الطالب أدهم زهدي».

تفاصيل الواقعة

وأوضحت المدرسة أنه تقرر تأجيل فعاليات اليوم الترفيهي إلى موعد يُحدد لاحقًا، كما تقرر تأجيل احتفالية انتصارات أكتوبر، التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء، إلى يوم الأربعاء، وذلك حدادًا على الفقيد لمدة ثلاثة أيام.

واختتمت المدرسة بيانها بعبارة: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، داعيةً الله أن يتغمد الطالب الراحل بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.