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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مناطق الكثافات الطلابية أولوية.. محافظ القاهرة يوجه بإعداد حصر شامل بقطع الأراضي المتاحة لإنشاء المدارس

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
أ ش أ

قال محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر إن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بزيادة أعداد المدارس اليابانية والتوسع في التعليم الياباني، إلى جانب دعم التوسع في المدارس الحكومية والتجريبية، بما يواكب احتياجات المواطنين ويتماشى مع زيادة أعداد الطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة مع اللواء مهندس يسرى عبدالله سالم مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية ورئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية في مصر؛ لبحث إمكانية توفير قطع أراضي مناسبة لإنشاء مدارس جديدة، والتوسع في إنشاء وزيادة أعداد المدارس الحكومية والتجريبية واليابانية بمختلف أحياء العاصمة، والقضاء على الفترة الثانية نهائيًا بكافة مدارس العاصمة؛ بما يدعم العملية التعليمية.

وناقش الاجتماع، حصر المناطق الأكثر احتياجًا لإنشاء منشآت تعليمية جديدة، وتوفير وتخصيص الأراضى المناسبة لإنشاء مدارس جديدة بمختلف أحياء القاهرة، وفقًا للاحتياجات والكثافات الطلابية بكل حى، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والتعامل مع الكثافات الطلابية، وتوفير أماكن للمدارس قريبة من سكن الطلاب.

كما تناول الاجتماع بحث التوسع في إنشاء المدارس اليابانية وزيادة أعدادها، في إطار اهتمام الدولة بالتوسع في هذا النوع من التعليم وإتاحته لأعداد أكبر من الطلاب.

ووجه المحافظ بسرعة إعداد حصر شامل بقطع الأراضي المتاحة، ودراسة مدى صلاحيتها لإقامة المدارس، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تشهد ارتفاعًا في الكثافات الطلابية.

كما بحث الاجتماع موقف المدارس القائمة واحتياجاتها من المرافق، حيث وجه محافظ القاهرة بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة استكمال وتوصيل المرافق والخدمات الأساسية للمدارس، وإزالة أي معوقات أمام انتظام العملية التعليمية.

وأكد المحافظ أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم لوضع خطة واضحة للتوسع في إنشاء المدارس في أقرب وقت بعد انتهاء حصر الأراضي الصالحة لإقامة مدارس؛ بما يضمن زيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير أماكن تعليمية جديدة لأبناء القاهرة.

محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر المدارس الحكومية

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