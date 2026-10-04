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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على 3 عاطلين بتهمة تعاطي المخدرات أمام مدرسة في الجيزة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة بجوار إحدى المدارس ومحطات المترو بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق)، وبحوزتهم (كمية لمخدر الآيس).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتعاطى وإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه إبان تواجدهم أمام إحدى محطات المترو بدائرة قسم شرطة إمبابة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المواد المخدرة

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