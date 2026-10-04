مدمن مخدرات.. ضبط المتهم بالتعدي على والده بالضرب في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من شقيقها لقيامه بتعاطى المواد المخدرة والتعدي على والدهما بالسب والضرب ، وإحداث إصابته والإدعاء بتهديد والده لإجباره على التنازل عن المحضر المحرر ضده بالقليوبية.





وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 سبتمبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة قليوب من (والد القائمة على النشر ، نجله – مقيم بدائرة المركز) بحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على والده بالسب والضرب مما أسفر عن إصابته بكدمات بالوجه لخلافات بينهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.