شركة Times Developments تطلق مشروع Avelin Boutique الفندقي بالشراكة مع Lemon Spaces

أحمد السرجاني: نفذنا 30% من أعمال Avelin قبل طرحه.. وندعم مستهدفات تصدير العقار والسياحة



أعلنت شركة "Times Developments" للتطوير العمراني عن إطلاقها مشروع Avelin Boutique الفندقي بالشراكة مع شركة Lemon Spaces المتخصصة في إدارة وتطوير مساحات الضيافة الحديثة،.

وتستهدف الشراكة تشغيل وإدارة 150 شقة فندقية ضمن مشروع Avelin بالقاهرة الجديدة، وتقديم تجربة سكنية وفندقية مبتكرة تعتمد على المزج بين البنية التحتية المتطورة وحلول الضيافة العصرية المعتمدة على التقنية والذكاء الاصطناعي، في مشروع واعد يتجاوز إجمالي استثماراته 3 مليارات جنيه، ما يعزز القيمة المضافة للمشروع، ويلبي الطلب المتنامي على العقارات الفندقية الفاخرة.



تأتي هذه الشراكة مع إنجاز Times Developments

30% من الإنشاءات الفعلية للمشروع قبل طرحه رسميًا للبيع في السوق العقاري، ما يمنح العملاء والمستثمرين ثقة كبيرة في سرعة التسليم، في خطوة تعكس الملاءة المالية القوية للشركة والالتزام الصارم بجدول التنفيذ والتعاقدات مع العملاء.



ويتميز مشروع "Avelin" بموقع جغرافي فريد في قلب منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بجوار مدينة الرحاب على بُعد دقيقتين فقط من الرحاب1، ودقيقتين من محور التسعين الشمالي والطريق السريع، ليربط بذلك بين أربعة محاور رئيسية بالمنطقة.



ويمتد المشروع على مساحة 21 فدانًا، ويتكون من شقين رئيسيين الأول سكني يحمل اسم "Avelin Residence" ويحتوي على خيارات متنوعة من الوحدات الفاخرة التي تلبي كافة الاحتياجات وتتراوح مساحاتها بين غرفة نوم واحدة، غرفتين، ثلاث غرف نوم، ووحدات الدوبلكس، بالإضافة إلى الشقق الفندقية المخدومة وهي محور الاتفاقية مع "Lemon Spaces"، أما الشق الثاني فيحمل طابعًا تجاريًا وإداريًا باسم "Mall T Hub" ويمتد كوجهة متكاملة على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع لتوفير تجربة تسوق وترفيه متكاملة للقاطنين والزوار.



وتم تصميم "Avelin Residence" بنظام "البوتيك كومباوند" الفاخر، الذي يعتمد على تقديم خدمات متكاملة لأقل عدد من السكان ما يزيد من الخصوصية وجودة الحياة، وتشغل المساحات الخضراء والـ "لاندسكيب" نحو 80% من إجمالي المساحة الكلية للمشروع، مع توفير موقف سيارات ممتد بالكامل تحت الأرض لجميع المباني، مما يتيح ممرات مشاة آمنة تمامًا داخل المشروع تضمن حرية الحركة للأطفال والعائلات بعيدًا عن مسارات السيارات.

استعانت "Times Developments" في المشروع بنخبة من كبار المصممين والاستشاريين بمصر والشرق الأوسط، فالمخطط العام والواجهات والاستشارات الهندسية وضعها كل من المكاتب الاستشارية الكبرى "إي سي جي" و"دار المعمار" والمهندس محمد طلعت.



وتولت شركة "أوكو بلان" بقيادة الدكتور طارق صبحي تنسيق الموقع واللاندسكيب، بينما صمم المهندس رائف فهمي المنطقة التجارية، ووضع المهندس هاني سعد التصميمات الداخلية للنادي الاجتماعي "الكلوب هاوس".



وتزامنًا مع إطلاق الشراكة الفندقية الجديدة، أعلنت Times Developments عن تقديم تسهيلات مرنة في السداد وأنظمة دفع جديدة تناسب شرائح واسعة من المستثمرين، حيث تبدأ بتقديم مقدم 5% فقط مع إمكانية تقسيط المتبقي على فترات ممتدة تصل إلى 10 سنوات، ما يجعل المشروع فرصة استثمارية وسكنية جاذبة في قلب القاهرة الجديدة.



من جانبه، أعرب أحمد السرجاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Times للتطوير العمراني عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع Lemon Spaces"، والتي تعيد تشكيل مفهوم السكن الفاخر والضيافة الحديثة في قلب القاهرة الجديدة عبر بوابة Avelin .



وأضاف أن Avelin Residence" " يتماشي مع جهود الدولة المصرية في تصدير العقار ويخدم القطاع السياحي، ويأتي كنتاج قراءة عميقة لمتطلبات السوق العقاري والسياحي بمصر، في ظل جهود الدولة المصرية الرامية إلى جذب 30 مليون سائح، وتحقيق المستهدف الوطني الطموح المتمثل في رفع الطاقة الفندقية والاستيعابية لـ 300 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030.



وشدد على أن الشركة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية وتحويلها إلى نمط الإدارة الفندقية المتكاملة، مضيفاً أن صناعة الشقق الفندقية المخدومة تشهد نموًا متسارعًا عالميًا بتحولها لأحد أسرع القطاعات نموًا في قطاع الضيافة، وتوقعات أن يقفز حجم سوق تلك الصناعة ليتراوح بين 266 مليار دولار و434 مليار دولار بحلول العقد القادم.