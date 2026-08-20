عمرو محمود ياسين ينتقد أداء الأهلي أمام برشلونة: مش خارجين من الإعداد بشكل طيب

علق السيناريست عمرو محمود ياسين على أداء النادي الأهلي في مواجهة برشلونة الإسباني، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه على “فيسبوك”: "ماتش النهارده قفلني جدا وحسيت الفرقة بلا شخصية وفترة الإعداد انتهت وواضح إننا مش خارجين منها بشكل طيب.. وفي طبعا لاعبين أنا مش عارف ليه لسه مكملين في الأهلي أكيد كلكم عارفينهم.. بس الواحد مش حمل موسم أسوأ من السنة اللي فاتت أتمنى يحصل تغيير وتطوير يناسب طموحات جمهور النادي".

واختتم فريق برشلونة الإسباني استعداداته للموسم الجديد، بعدما حقق الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

وبدأ برشلونة المباراة بشكل قوي، ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 29 عن طريق حمزة عبد الكريم، قبل أن يضاعف البرازيلي رافينيا النتيجة من ركلة جزاء خلال الشوط الأول، ليضع الفريق الكتالوني في المقدمة بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول الأهلي العودة إلى اللقاء، وتمكن أحمد سيد زيزو من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول للفريق الأحمر.