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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير عن الأهلي أمام برشلونة: تجربة مفيدة.. وفخورين جدًا بحمزة عبد الكريم

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بأداء النادي الأهلي في مواجهة برشلونة الإسباني،  ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك: “تجربة مفيدة جدًا للأهلي مع برشلونة أحد أقوى الفرق على مستوى العالم، مستوى أوروبي عالي، أداء متباين للأهلي في شوطي المباراة، صحوة متأخرة بعض الشيء للأهلي، في المجمل فترة إعداد جيدة جدًا للأهلي قبل الدخول في معترك الدوري والبحث عن عودة درع الدوري إلى الجزيرة، فخورين جدًا بابننا حمزة عبد الكريم، ربنا يكرمك ويوفقك دايمًا والقادم أفضل لك”.

واختتم فريق برشلونة الإسباني استعداداته للموسم الجديد، بعدما حقق الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

وبدأ برشلونة المباراة بشكل قوي، ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 29 عن طريق حمزة عبد الكريم، قبل أن يضاعف البرازيلي رافينيا النتيجة من ركلة جزاء خلال الشوط الأول، ليضع الفريق الكتالوني في المقدمة بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول الأهلي العودة إلى اللقاء، وتمكن أحمد سيد زيزو من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول للفريق الأحمر.

أحمد شوبير الأهلي في مواجهة برشلونة كأس خوان جامبر

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