علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

كشفت ريهام حمدي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها تواصلت مع مصدر داخل النادي الأهلي، عقب تصريحات نادي كونيا سبور التركي بشأن تمسكه بالتعاقد مع إمام عاشور.

إمام عاشور

وأكد المصدر أن قرار مجلس إدارة الأهلي بعدم بيع إمام عاشور نهائي، مشيرًا إلى أن النادي عقد جلستين مع اللاعب خلال الفترة الماضية.

وكانت الجلسة الأولى للاستفسار عن رغبة إمام عاشور في الاستمرار مع الفريق، إلى جانب معرفة موقفه من أي عروض خارجية، حيث أكد اللاعب وقتها رغبته في البقاء داخل القلعة الحمراء، وبناءً على ذلك قرر المدير الفني استمرار اللاعب، كما تم غلق باب القيد بالقائمة الحالية وفقًا لقرار اللاعب بالاستمرار مع الأهلي.

وأضاف المصدر أن الجلسة الثانية شهدت تقديم الأهلي عرضًا ماليًا لإمام عاشور، إلا أن العرض جاء أقل من القيمة التي يرغب اللاعب في الحصول عليها، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حتى الآن.

وأوضح أن تحفظ الأهلي يرجع إلى أن اللاعب سبق وأكد رغبته في الاستمرار، لذلك ترى إدارة النادي أن ظهور العروض في هذا التوقيت، بعد غلق باب القيد، يثير علامات استفهام، خاصة أن قرار استمرار اللاعب تم بناءً على رغبته المعلنة.