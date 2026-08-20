ليلة استثنائية.. جماهير ونجوم الزمالك يحتفلون بالتتويج بلقب الدوري الممتاز

شهد مقر نادي الزمالك مساء الأربعاء ليلة استثنائية، بعدما أقامت رابطة "وايت نايتس" احتفالية كبيرة بمناسبة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، وسط حضور جماهيري غفير من عشاق القلعة البيضاء، الذين ملأوا أرجاء النادي بالهتافات والأغاني

وشهدت الاحتفالية حضور كوكبة من كبار رموز الزمالك عبر مختلف الأجيال، لمشاركة الجماهير فرحتها بهذه المناسبة، يتقدمهم محمود أبو رجيلة، وأحمد عبد الحليم، وجمال عبد الحميد، وطارق يحيى، وعادل المأمور، ونصر إبراهيم، وأسامة نبيه، وخالد الغندور، وعبد الحليم علي، ومحمد أبو العلا، وأيمن عبد العزيز، وأحمد صالح وأحمد الميرغني.

كما حضر الاحتفالية اللواء علاء مقلد، عضو مجلس الإدارة السابق، إلى جانب عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول، وعمر جابر، قائد الفريق

ولم تقتصر الاحتفالات على كرة القدم، و حرص عدد من نجوم وأبطال الألعاب المختلفة بالنادي على المشاركة في المهرجان، وفي مقدمتهم رضا هيكل، نجم الكرة الطائرة، وعمر هشام، نجم كرة السلة، وسط تفاعل كبير من الحاضرين

وتخلل الاحتفالية عرض فيلم وثائقي استعرض رحلة الزمالك نحو التتويج بلقب الدوري الممتاز، وسلط الضوء على دور جماهير النادي ومساندتها للفريق طوال الموسم الماضي، بالإضافة إلى توثيق أبرز المحطات الصعبة واللحظات الحاسمة التي عاشها الفريق والجماهير خلال مشوار حصد اللقب.