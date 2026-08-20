أمير هشام: ملف الهارب بيزيرا «شائك».. والزمالك يرفض سياسة «لي الذراع»

أكد الإعلامي أمير هشام، أن المحترف البرازيلي خوان بيزيرا والهارب من نادي الزمالك لازال موقفه غامض حتى الآن.

خوان بيزيرا

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: بيزيرا لاعب هارب لأنه مرتبط بعقد سارٍ مع النادي ويرفض الانتظام في تدريبات الفريق حتى الآن. ولكن أتوقع أنه سيأتي إلى مصر، لو كان يفكر بشكل سليم، حتى لو يرغب في المغادرة، فعليه القدوم إلى هنا ومن ثم التفاوض على رحيله.

وأضاف: فكرة رحيل بيزيرا أصبحت مستبعدة في ظل تمسك إدارة النادي الأبيض ببقاء اللاعب حتى الآن.

وأكمل: وفقًا لما علمناه، أنه من الوارد بيع خوان بيزيرا في حالة وصول عرضًا بـ6 مليون دولار، لكن على المستوى الرسمي النادي يرفض سياسة "لي الذراع"، خاصة في ظل عدم حضور اللاعب حتى الآن.

وأشار إلى أن الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري في افتتاح منافسات بطولة الدوري المصري، موضحًا أن الجمهور يعلم جيدًا بصعوبة الأمور في ظل أن النادي لم يتدرب سوى 12 مرة فقط، وهو أمر مؤثر على الصعيدين الفني والبدني.