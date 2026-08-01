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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: الأهلي لم يقدم الأداء المنتظر أمام برشلونة.. وكوكا يستحق ركلة جزاء

برشلونه
برشلونه
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي قدم مستوى غير جيد خلال الشوط الأول أمام برشلونة الإسباني، مبديًا دهشته من التراجع الغريب على مدار الـ45 دقيقة الاولى، والذي خرج فيه الفريق خاسرًا بهدفين.

برشلونه والأهلي

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: في الشوط الثاني تحسن الأهلي واستطاع تسجيل هدف.

وأضاف: مصطفى شوبير قد يكون متأثرًا بملف تمديد عقده، ولم يظهر بنفس التركيز الذي كان عليه في مواجهات كأس العالم الماضية مع منتخب مصر.

وواصل: الطبيعي أن يخسر الأهلي أمام برشلونة، لكن الجمهور كان ينتظر تقديم أداء تنافسي أقوى خلال اللقاء، خصوصًا بعد مستوى منتخب مصر في المونديال، والقوة التي لعبنا بها أمام بلجيكا والأرجنتين.

وأكمل: في النهاية هي مباراة ودية، والخسارة بنتيجة 2-1 مقبولة، والشوط الثاني تحسن الأداء، والفرصة الوحيدة كانت لزيزو سجلها هدفًا في شباك حارس الفريق الإسباني.

وواصل: هناك تفاؤل كبير بمستوى زيزو في فترة الإعداد، والجميع يتمنى ظهوره بمستوى أقوى خلال الموسم المقبل.

وأشار إلى أن محمد الشناوي أخطأ في تمرير أحد الكرة، لكنه يمتلك العذر بعدما ابتعد لفترة طويلة، كما أنه نجح في التصدى لركلة جزاء، ومع توالي المباريات بالنسبة للأهلي سيتحسن الأداء.

وأشاد بمستوى الجزائري منصف بقرار الذي لعب في الشوط الثاني، مؤكدا بأنه يمتلك لمسة فنية وامكانيات جيدة، والجميع يترقب ظهوره في المرحلة القادمة مع الفريق الأحمر.

وأكد أن الأهلي كان يستحق ركلة جزاء واضحة بعدما تمت إعاقة كوكا داخل منطقة الجزاء.

برشبونه الاهلي برشلونه

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