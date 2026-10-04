"نيويورك تايمز": محادثات السلام الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا تتضمن صفقة نفط

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن المفاوضات الأمريكية الروسية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا توسعت لتشمل صفقة نفط بمليارات الدولارات من شأنها أن تفيد رجال أعمال أمريكيين ومن الشرق الأوسط مرتبطين بالدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة، التي تتطلب موافقة الحكومة الأمريكية والحكومة الروسية، تتعلق بشبكة كبيرة من حقول النفط والمصافي ومحطات الوقود في دول مختلفة تملكها شركة "لوك أويل" الروسية.

وعلمت صحيفة "نيويورك تايمز" بالمحادثات، التي كانت جارية لعدة أشهر، من ثمانية أشخاص مطلعين عليها. ووافق المصادر على التحدث بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المفاوضات.

ووفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الاجتماع، أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصفقة خلال محادثات مع ويتكوف وكوشنر في الكرملين في 5 سبتمبر. وقال أحد المصادر إن بوتين اقترح الصفقة لإظهار للروس أنهم يستطيعون القيام بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة.

ويدفع ويتكوف وكوشنر، اللذان سافرا إلى روسيا مرارا وتكرارا لعقد اجتماعات مع بوتين، بأن آفاق استعادة الروابط الاقتصادية مع الغرب يمكن أن تقنع الرئيس الروسي بالتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا. وأشارت إدارة ترامب إلى أنها مستعدة للسعي وراء صفقات مع روسيا قبل انتهاء الحرب لإظهار جديتها في إعادة ضبط العلاقات الأمريكية الروسية. ووفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، فإن بيع أصول لوك أويل هو أحد هذه الصفقات.

وتعد المجموعة التي يقودها تود بوهلي، وهو ملياردير ومؤيد لترامب، المشتري الرئيسي لجزء كبير من الأصول الدولية للوك أويل. وانضمت شخصيات نفوذ من الشرق الأوسط والحكومة الأمريكية إلى المجموعة.

وبوهلي هو مالك مشارك في فريق لوس أنجليس دودجرز لكرة القاعدة (البيسبول). وفي ديسمبر 2025، تبرع بمبلغ مليون دولار للجنة العمل السياسي "ماجا". التي تدعم ترامب. كما ساهم بمبلغ مليون دولار آخر من خلال شركته الاستثمارية في حفل تنصيب ترامب.

ومن المتوقع أن تحصل الحكومة الأمريكية على حصة في الصفقة من خلال مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، وهي مؤسسة تستثمر في المشاريع الخارجية وتقدم لها القروض.