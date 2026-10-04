صلاح حليمة: البيان الرباعي يعكس تنسيقًا إقليميًا في ظل الأوضاع الإثيوبية المتصاعدة

علق السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على البيان المشترك الصادر عن مصر والسودان والصومال وإريتريا، مؤكدًا أن الدول الأربع ترتبط باتفاقيات دفاع وتعاون مشتركة؛ وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من التنسيق والتعاون في المجالات الأمنية والعسكرية.

وأوضح "حليمة" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن البيان صدر في ظل تطورات متسارعة تشهدها إثيوبيا، على خلفية التفاعلات والصراعات الداخلية، لافتًا إلى أن الصراع بين إقليم تيجراي والحكومة الإثيوبية يمثل أحد أبرز الملفات المؤثرة في المشهد الداخلي.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن هناك أطرافًا في إقليم تيجراي تسعى، وفق رؤيتها، إلى إسقاط نظام رئيس الوزراء آبي أحمد وتشكيل حكومة انتقالية، معتبرًا أن عددًا من بنود البيان تعكس أن التعامل مع الأوضاع داخل الدول يجب أن يستند إلى احترام سيادتها ووحدة أراضيها.

وأضاف أن رؤية آبي أحمد بشأن تحول إثيوبيا إلى قوة إقليمية برية وبحرية ترتبط، من وجهة نظره، بتصور لنظام سياسي أكثر مركزية، وهو ما يتقاطع مع الخلافات القائمة حول شكل إدارة الدولة وعلاقة الحكومة المركزية بالأقاليم.

وفيما يتعلق بالصومال، تطرق إلى مسألة الوجود الإثيوبي في أرض الصومال، موضحًا أن إنشاء مكتب قنصلي أو تجاري أو أي تمثيل رسمي لإثيوبيا هناك يمكن أن يُنظر إليه باعتباره خطوة ذات دلالة سياسية، مؤكدًا أن الاعتراف الرسمي بأي كيان يتطلب، وفقًا للقواعد الدبلوماسية، إعلانًا واضحًا ومشتركًا.

وتناول كذلك تداعيات الوجود الإسرائيلي في أرض الصومال، معتبرًا أن هذا التطور يحمل، من وجهة نظره، مخاطر على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ومن بينها احتمال ارتباط المنطقة بترتيبات تتعلق بتهجير الفلسطينيين، أو استخدامها كنقطة نفوذ وتحرك في مواجهة جماعة الحوثيين وإيران.

وأكد أن موقع أرض الصومال في جنوب البحر الأحمر يمنحها أهمية استراتيجية كبيرة، مشيرًا إلى أن أي تحركات أو ترتيبات خارجية في هذه المنطقة يمكن أن تكون لها انعكاسات مباشرة على أمن البحر الأحمر وحركة الملاحة فيه.