مفوضية الاتحاد الأفريقي: مصر شريك أساسي في تعزيز السلم والأمن والتكامل والتنمية بأفريقيا

أصدرت مفوضية الاتحاد الأفريقي بيانا قالت فيه :

أخذت مفوضية الاتحاد الأفريقي علماً بالملاحظات التي أعربت عنها جمهورية مصر العربية بشأن البيان الصادر عن المفوضية في فاتح أكتوبر 2026

والمتعلق بالتوترات الإقليمية.



وأضاف البيان : تود المفوضية أن تؤكد تمسكها الراسخ بمبادئ الاتحاد الأفريقي، ولا سيما مبدأ احترام سيادة الدول ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، ومبدأ عدم التدخل

في شؤونها الداخلية وحرصها دائما على الحلول السياسية وعدم تغليب الحلول العسكرية.



وتابع البيان : كما تؤكد المفوضية أن بياناتها ومواقفها تندرج حصراً في إطار اختصاصاتها الرامية إلى دعم السلم والأمن والاستقرار في القارة، ولا تستهدف التعليق على التطورات الداخلية لأي دولة عضو.

وزاد : ولم يكن القصد من البيان المذكور بأي حال من الأحول إسناد مسؤولية ما يجري إلى أي من دول الجوار، بل كان مجرد دعوة لخفض التوتر إثر طرد ديبلوماسيين من العواصم الثلاثة.



وأمضى البيان قائلا : وجاءت الدعوة إلى ضبط النفس، والحفاظ على قنوات الاتصال ،مفتوحة واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية، انسجاماً مع المسؤولية المؤسسية المناطة بالمفوضية بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والنظام الأساسي لمفوضية الاتحاد الأفريقي، بهدف الحيلولة دون أي سوء فهم أو تصعيد أو تساع للتوترات من شأنه أن يؤثر في الاستقرار الإقليمي.



وأتمت المفوضية بيانها : وتولي مفوضية الاتحاد الأفريقي أهمية خاصة لعلاقتها الوثيقة مع جمهورية مصر العربية وتقدر مواقفها باعتبارها دولة عضواً مؤسسا في الاتحاد الأفريقي وشريكاً أساسياً في تعزيز السلم والأمن والتكامل والتنمية في القارة.