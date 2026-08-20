إعلامي: معتمد جمال يهدد حراس الزمالك بالعقوبات قبل انطلاق الموسم

قال الإعلامي خالد الغنددور، إن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، عقد جلسة مع ثلاثي حراسة المرمى محمد عواد ومهدي سليمان ومحمد صبحي، وجه خلالها رسالة واضحة للحراس قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، معتمد جمال أكد أن الحارس الأكثر جاهزية فنيًا وبدنيًا هو من سيحصل على فرصة المشاركة، مشددًا على رفضه أي اعتراض على اختياراته الفنية، وطالب الحراس بعدم تكرار ما حدث في الموسم الماضي.

واختتم، كما حذر المدير الفني حراس الزمالك من الخروج عن النص أو الاعتراض على قرارات الجهاز الفني، مؤكدًا أن أي تجاوز سيقابل بعقوبات، في إطار سعيه لفرض الانضباط داخل الفريق.