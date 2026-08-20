عصام سالم: محمد عواد هو حارس الزمالك الأساسي في الموسم الجديد

تحدث الناقد الرياضي عصام سالم عن هوية حارس المرمى الأساسي لكلٍ من الأهلي والزمالك مع بداية الموسم الجديد.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الحسين عموتة سيكون في حيرة بشأن حراسة مرمى الأهلي».

وأردف قائلًا: «محمد الشناوي عاد من بعيد وتألق في مباراة برشلونة بعد فترة كبيرة من الغياب عن المشاركة كحارس مرمى مع الأهلي».

ومع ذلك، رأى سالم أن مصطفى شوبير هو من يستحق أن يكون الحارس الأول للنادي الأهلي.

وحول هوية حارس الزمالك الأساسي، قال سالم: «وبالنسبة للزمالك لدي معلومة مؤكدة من داخل النادي أن محمد عواد هو حارس الزمالك الأول، لكن من يستحق أن يكون الحارس الأول هو المهدي سليمان».

ورأى عصام سالم أن محمد صبحي هو الحارس الثالث في ترتيب حراس الزمالك هذا الموسم.