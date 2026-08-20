قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجربة مميزة.. الأهلي يوجه رسالة إلى برشلونة بعد مواجهة كأس خوان جامبر
كيف احتفل سيدنا محمد والسلف الصالح بالمولد النبوي؟ صور مختلفة احتفاءً بسيد البشر
حمزة عبد الكريم: هدفي أمام الأهلي في كامب نو يحقق حلم الطفولة
ناتالي هارب.. المساعدة الأكثر قرباً من ترامب تثير اهتمام واشنطن
300 ألف شخص.. خطة من بن غفير لتوسيع حمل السلاح بين الإسرائيليين
حق إنهاء الحياة.. فرنسا تقر قانونا للمساعدة على الموت
إعلام إيراني: السيطرة على ناقلة نفط إماراتية واقتيادها إلى بندر عباس
أكسيوس: الجيش الأمريكي يدير ممراً سرياً لنقل النفط عبر مضيق هرمز
البابا تواضروس يشهد احتفالية اليوبيل الذهبي لكنيسة العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية
كفاح لا ينسى.. النصب التذكاري في مصر شاهد على قصة تأسيس الجيش الليبي
كيفية صلاة الحاجة وحكمها شرعًا .. دار الإفتاء تكشف طريقة أدائها
جاستن توماس: لا توجد أهداف أو استراتيجية واضحة لترامب منذ بداية الحرب الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام سالم: محمد عواد هو حارس الزمالك الأساسي في الموسم الجديد

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

تحدث الناقد الرياضي عصام سالم عن هوية حارس المرمى الأساسي لكلٍ من الأهلي والزمالك مع بداية الموسم الجديد.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الحسين عموتة سيكون في حيرة بشأن حراسة مرمى الأهلي».

وأردف قائلًا: «محمد الشناوي عاد من بعيد وتألق في مباراة برشلونة بعد فترة كبيرة من الغياب عن المشاركة كحارس مرمى مع الأهلي».

ومع ذلك، رأى سالم أن مصطفى شوبير هو من يستحق أن يكون الحارس الأول للنادي الأهلي.

وحول هوية حارس الزمالك الأساسي، قال سالم: «وبالنسبة للزمالك لدي معلومة مؤكدة من داخل النادي أن محمد عواد هو حارس الزمالك الأول، لكن من يستحق أن يكون الحارس الأول هو المهدي سليمان».

ورأى عصام سالم أن محمد صبحي هو الحارس الثالث في ترتيب حراس الزمالك هذا الموسم.

الزمالك اخبار الرياضة اخبار الزمالك دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

ترشيحاتنا

طريقة تحضير ساندوتشات السجق:

بطعم مميز.. طريقة تحضير ساندوتشات السجق

حالة الطقس غدا الخميس

موجة حارة جديدة من الخميس إلى الإثنين.. تحذير عاجل من الأرصاد

مخاطر تصيب الفتيات بسبب طلاء الأظافر الجل

ماذا يحدث لجسمك عند وضع طلاء الأظافر الجل؟ .. مادة سامة تهدّد الخصوبة

بالصور

بفستان أسطورى..الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

تعرف على سعر ومواصفات ‏V27‎‏ ‏iCAUR‏ في مصر ‏

‏V27‎‏ ‏iCAUR‏
‏V27‎‏ ‏iCAUR‏
‏V27‎‏ ‏iCAUR‏

داليا البحيري تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

بطعم مميز.. طريقة تحضير ساندوتشات السجق

طريقة تحضير ساندوتشات السجق:
طريقة تحضير ساندوتشات السجق:
طريقة تحضير ساندوتشات السجق:

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد