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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد التصريح بالمقابل المالي.. حقيقة خصم 7 ملايين جنيه من صفقة محمود صلاح

محمود صلاح
محمود صلاح
باسنتي ناجي

نفت ريهام حمدي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما تردد بشأن عقد جلسات بين الأهلي وغزل المحلة على خلفية صفقة انتقال محمود صلاح، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

محمود صلاح 

وقالت ريهام حمدي: «خبر غير صحيح، مفيش أي جلسات تمت بين الناديين حتى الآن»، مشيرة إلى أنه لم يتم عقد أي اجتماع رسمي بين الأهلي وغزل المحلة لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالصفقة.

وأضافت أن ما تردد بشأن خصم نحو 7 ملايين جنيه من قيمة الصفقة لم يحدث حتى الآن، مؤكدة: «ولا فيه أي فلوس اتخصمت لسه»، لتضع بذلك حدًا لما أثير حول وجود إجراءات مالية بين الناديين في الوقت الحالي.

محمود صلاح الأهلي الزمالك

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