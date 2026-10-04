أوبك+ يبقي حصص إنتاج النفط لشهر نوفمبر دون تغيير

قرر تحالف أوبك+، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأحد، الإبقاء على أهداف إنتاج النفط لشهر نوفمبر المقبل دون تغيير، في خطوة تعكس استمرار التحالف في سياسته الحالية بشأن مستويات الإمدادات.

وقال التحالف، في بيان عقب الاجتماع، إن الدول الأعضاء قررت الاستمرار في مستويات الإنتاج المقررة دون تعديل خلال نوفمبر، بما يعني عدم إجراء زيادة أو خفض إضافي في حصص الإنتاج خلال الشهر المقبل.

ويأتي قرار أوبك+ في وقت تتابع فيه أسواق النفط العالمية تطورات الطلب على الخام وحركة الأسعار، إلى جانب مستويات الإمدادات العالمية، وسط استمرار التحالف في مراجعة أوضاع السوق واتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج بصورة دورية.

ويضم تحالف أوبك+ دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وعددًا من المنتجين من خارج المنظمة، ويهدف إلى تنسيق سياسات إنتاج النفط والحفاظ على استقرار سوق الخام العالمية.