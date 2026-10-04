وزير الطيران: إنشاء مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة بطاقة 40 مليون راكب سنويًا لتعزيز التنافسية

قال وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني إن الوزارة تعمل على إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم (4) بمطار القاهرة الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويًا، في إطار خطة التوسع في الطاقة الاستيعابية للمطار لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب والرحلات وشركات الطيران، بما يرفع إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 70 مليون راكب سنويًا، ويوفر قدرات تشغيلية جديدة تستوعب الطلب المتنامي على السفر، ويدعم التوسع المستقبلي في شبكة الربط الجوي، بما يعزز دور مطار القاهرة كمحور رئيسي لحركة النقل الجوي بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح وزير الطيران المدني في بيان اليوم أن مطار القاهرة الدولي يمثل بوابة مصر الجوية الأولى وأحد المحاور الرئيسية لحركة النقل الجوي الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن النمو المتزايد في أعداد الركاب والرحلات يعكس تنامي الطلب على السفر، ويؤكد أهمية مواصلة تطوير القدرات الاستيعابية والتشغيلية للمطار، بما يواكب معدلات النمو الحالية ويستوعب الزيادة المتوقعة في حركة النقل الجوي خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الدكتور سامح الحفني أن التوسع في الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة يتكامل مع خطة متواصلة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية والرقمية، إلى جانب دعم الاستدامة البيئية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز جاهزية المطار لاستيعاب النمو المستقبلي وتلبية احتياجات شركات الطيران والمسافرين.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي المحاسب مجدي إسحاق إن الزيادة الملحوظة في أعداد الركاب والرحلات تعكس الجاهزية التشغيلية لمطار القاهرة وقدرته على التعامل مع معدلات التشغيل المتزايدة، مشيرًا إلى أن فرق العمل تركز على ضمان انسيابية الحركة وانتظام التشغيل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وفقًا لمعايير السلامة والجودة.

وأضاف المحاسب مجدي إسحاق أن شركة ميناء القاهرة الجوي تتابع مؤشرات التشغيل بصورة مستمرة، وتعزز التنسيق بين مختلف الجهات والشركات العاملة بالمطار، بما يضمن سرعة التعامل مع متطلبات التشغيل والزيادات المتوقعة، والحفاظ على انتظام الرحلات وكفاءة الخدمات.

وتعكس هذه المؤشرات المكانة المتنامية لمطار القاهرة الدولي على خريطة النقل الجوي بالقارة الإفريقية، حيث تصدر مطارات القارة من حيث السعة المجدولة للمقاعد خلال سبتمبر 2026، وفق أحدث بيانات مؤسسة OAG المتخصصة في تحليلات الطيران، بإجمالي نحو 1.79 مليون مقعد، وبنمو بلغ %11.2 مقارنة بسبتمبر 2025، بما يعكس تنامي حجم التشغيل واتساع شبكة الربط الجوي التي يخدمها المطار.

وواصل مطار القاهرة الدولي تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، حيث تجاوز إجمالي أعداد الركاب 6 ملايين راكب على متن أكثر من 42 ألف رحلة جوية، بما يعكس تنامي الطلب على السفر، ويؤكد أهمية مواصلة خطط التطوير والتحديث والتوسع في الطاقة الاستيعابية، لمواكبة الزيادة المتوقعة في حركة النقل الجوي.

وكشفت الإحصائيات التشغيلية لمطار القاهرة الدولي خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026 عن بلوغ إجمالي أعداد الركاب 6 ملايين و9 آلاف و356 راكبًا على متن 42 ألفًا و531 رحلة جوية، مقارنة بـ5 ملايين و573 ألفًا و418 راكبًا على متن 39 ألفًا رحلة جوية خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 435 ألفًا و938 راكبًا و3 آلاف و530 رحلة جوية.

وخلال شهر أغسطس 2026، بلغ إجمالي أعداد الركاب 3 ملايين و133 ألفًا و767 راكبًا على متن 22 ألفًا و53 رحلة جوية، مقارنة بمليونين و869 ألفًا و522 راكبًا على متن 19 ألفًا و895 رحلة جوية خلال الشهر نفسه من عام 2025، بزيادة بلغت 264 ألفًا و245 راكبًا و2,158 رحلة جوية، وبنمو بلغ نحو %9 في أعداد الركاب و%11 في عدد الرحلات الجوية.

وبلغ إجمالي أعداد الركاب خلال شهر سبتمبر 2026 مليونين و875 ألفًا و589 راكبًا على متن 20 ألفًا و478 رحلة جوية، مقارنة بمليونين و703 آلاف و896 راكبًا على متن 19 ألفًا و106 رحلات جوية خلال سبتمبر 2025، بزيادة بلغت 171 ألفًا و693 راكبًا و1,372رحلة جوية، وبنمو بلغ نحو %6 في أعداد الركاب و%7 في عدد الرحلات الجوية.