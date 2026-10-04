وزير الري السابق: 14 سنة مفاوضات.. «نفسنا طويل عشان إحنا دولة السلام»

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن مصر تحملت سنوات طويلة من المفاوضات بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن استمرار القاهرة في التفاوض طوال هذه الفترة يعكس تمسكها بالحلول السلمية والتعاون بين الدول.

استمرار المفاوضات لما يقرب من 14 سنة

وأوضح عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن استمرار المفاوضات لما يقرب من 14 أو 15 عامًا أمر غير معتاد، قائلًا: «إزاي إحنا قعدنا 14 سنة ولا 15 سنة مفاوضات؟ يعني مفيش حاجة اسمها كده 14 سنة تفاوض».

وأضاف: «أنا اديت مرونة كتير جدًا وتحملت كتير جدًا، وكان عندنا زي ما بقول كده كل شيء حبنا طويلة زي ما بيقولوا كده».

وأكد أن مصر اختارت الصبر وطول النفس لأنها تؤمن بأن الأزمات مهما كانت صعبة يمكن حلها من خلال التفاوض والتعاون.

حلول بالتشاور وبالتعاون

وقال: «إحنا دولة السلام، ونؤمن بأن كل المشاكل ليها حلول بالتشاور وبالتعاون، ونؤمن بالتعاون لأقصى درجة ممكنة، فهو نفس طويل وصبر طويل».

وتابع عبدالعاطي أن مصر لديها تجارب طويلة في إبرام الاتفاقيات والحفاظ عليها، مؤكدًا أن التعاون والتفاوض هما الطريق الأفضل لتجنب تكلفة الصراع.

وأوضح: «دايمًا أي تكلفة في التعاون أقل كتير أوي من تكلفة تانية على كل الأطراف».

وأضاف أن الهدف من أي مفاوضات يجب أن يكون الوصول إلى حالة من التوازن، بحيث يقدم كل طرف ما لديه، ويتم التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح جميع الأطراف.

وقال: «لازم بدل ما إحنا وإحنا بنتفاوض ونبقى نتكلم، إن إحنا الطرف ده هيدي حاجة والطرف ده هيدي حاجة، توصلوا لمرحلة التوازن ويبقى فيه اتفاق يرضي جميع الأطراف».

إحنا دولة السلام

واختتم عبدالعاطي حديثه في هذا السياق قائلًا: «نفسنا طويل عشان إحنا دولة السلام».