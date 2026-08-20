حمزة عبد الكريم: محمد صلاح مثلي الأعلى.. ورسالتي للناشئين صدق حلمك

أعرب حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة الشاب، عن سعادته الكبيرة بخوض تجربة الاحتراف مع النادي الكتالوني، مؤكدًا أن ارتداء قميص أحد أكبر أندية العالم كان حلمًا يراوده منذ سنوات، قبل أن يتحول هذا الحلم إلى حقيقة مع انضمامه للفريق وبدء مرحلة جديدة في مسيرته الكروية.

وتحدث حمزة عبد الكريم عن كواليس وجوده داخل برشلونة، مؤكدًا أنه تلقى دعمًا واضحًا منذ وصوله، وهو ما ساعده على التأقلم سريعًا مع الأجواء الجديدة.

وقال اللاعب إن مدرب برشلونة يتحدث معه بشكل مستمر، ويحرص على توجيهه ومساعدته على التطور، مشيرًا إلى أن وجود مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة داخل الفريق يمثل عاملًا مهمًا بالنسبة له.

وأوضح أن زملاءه يقدمون له الدعم بصورة مستمرة، سواء داخل الملعب أو خارجه، وهو ما جعله يشعر بالراحة ويساعده على الانسجام سريعًا مع الفريق، رغم اختلاف الأجواء وطبيعة المنافسة عن تجربته السابقة.

وكشف حمزة عبد الكريم عن علاقته بمحمد صلاح، قائد منتخب مصر، مؤكدًا أن نجم الكرة المصرية يحرص دائمًا على الحديث معه خلال تجمعات المنتخب وتقديم النصائح التي تساعده في مسيرته.

وأشار مهاجم برشلونة إلى أن صلاح يمثل أحد أبرز مثله العليا، مؤكدًا أنه يسعى للاستفادة من خبراته وتجربته الاحترافية، خاصة أن ما حققه النجم المصري جاء نتيجة سنوات طويلة من العمل والاجتهاد والتطور المستمر.

وأضاف أن مسيرة صلاح تمنحه دافعًا قويًا من أجل مواصلة العمل وتحقيق أهدافه، وعدم الاكتفاء بالوصول إلى برشلونة، بل السعي لإثبات نفسه والتطور يومًا بعد آخر.

ووجه حمزة عبد الكريم الشكر إلى جماهير الأهلي والجماهير المصرية، مؤكدًا تقديره الكبير للدعم والمساندة التي يحظى بها خلال رحلته الاحترافية.

كما حرص على توجيه رسالة إلى لاعبي كرة القدم الناشئين في مصر، مطالبًا إياهم بالتمسك بأحلامهم والعمل من أجل تحقيقها، مؤكدًا أن الإيمان بالقدرات والاجتهاد المستمر يمكن أن يفتح الطريق أمام تحقيق أصعب الطموحات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن النجاح لا يتحقق بالصدفة، وإنما يحتاج إلى طموح وصبر وعمل متواصل من أجل الوصول إلى أعلى المستويات.



