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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لبنى ونس لـ صدى البلد: أجسد شخصية والدة أحمد مكي في فرصة سعيدة| فيديو

الفنانة لبني ونس
الفنانة لبني ونس
أوركيد سامي

كشفت الفنانة لبنى ونس، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، عن تفاصيل مشاركتها في فيلم «فرصة سعيدة»، الذي تواصل تصوير مشاهده خلال الفترة الحالية، مؤكدة سعادتها الكبيرة بالتجربة والعمل مع فريق الفيلم، الذي يجمع نخبة من نجوم الفن و الصناع 

وقالت لبنى ونس، في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري، إنها تواصل حاليًا تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم «فرصة سعيدة»، موضحة أنها تجسد خلال العمل شخصية والدة الفنان أحمد مكي، وهي شخصية تحمل العديد من التفاصيل التي جذبتها للمشاركة في الفيلم.

وأضافت: «لسه بصور فيلم فرصة سعيدة، وبجسد شخصية والدة أحمد مكي، وفاضل لي حوالي 3 أيام أو أيام قليلة جدًا على انتهاء تصوير مشاهدي في الفيلم».

وأعربت لبنى ونس، عن سعادتها بالمشاركة في العمل، مشيرة إلى أن الفيلم ينتمي إلى نوعية الكوميديا الاجتماعية، وهو ما يجعل التجربة مختلفة ومميزة بالنسبة لها، خاصة في ظل التعاون مع مجموعة كبيرة من الفنانين و الصناع 

وتابعت: «الفيلم كوميديا اجتماعية، وأنا سعيدة جدًا بالعمل، وكل فريق العمل مميز، وسعيدة بالتعاون مع كل المشاركين في الفيلم».

ويشارك في بطولة فيلم «فرصة سعيدة» إلى جانب الفنان أحمد مكي والفنان ماجد الكدواني، كل من فدوى عابد، وبيومي فؤاد، ورحمة أحمد، ويارا السكري، في عمل يجمع بين الكوميديا والجانب الاجتماعي، من خلال مجموعة من الأحداث والشخصيات التي تتقاطع فيما بينها.

ويتولى أحمد الجندي مهمة إخراج الفيلم، كما يشارك في كتابة السيناريو كل من أحمد الجندي ومحمد عز وسامح جمال، في تعاون جديد يجمع عددًا من الأسماء البارزة في مجال الكوميديا والدراما.

وتأتي مشاركة لبنى ونس في «فرصة سعيدة» استمرارًا لحضورها الفني وتنوع أدوارها، حيث تحرص خلال أعمالها المختلفة على تقديم شخصيات متعددة ومختلفة، بما يتيح لها الظهور في أنماط درامية متنوعة.

ومن المنتظر أن تواصل أسرة الفيلم تصوير المشاهد المتبقية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للانتهاء من العمل والبدء في المراحل التالية الخاصة بطرح الفيلم للجمهور.

وتحمست لبنى ونس لتجربتها الجديدة، خاصة مع طبيعة العمل التي تجمع بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية، إلى جانب وجودها وسط فريق فني كبير، مؤكدة أن الأجواء داخل كواليس التصوير مميزة، وأنها سعيدة بالتعاون مع جميع أفراد فريق العمل.

ويُعد «فرصة سعيدة» من الأعمال التي تجمع عددًا من نجوم الكوميديا، وعلى رأسهم أحمد مكي وماجد الكدواني، إلى جانب فدوى عابد وبيومي فؤاد ورحمة أحمد ويارا السكري، تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، في تجربة جديدة تستهدف تقديم معالجة كوميدية ذات طابع اجتماعي.

الفنانة لبني ونس اخبار الفن نجوم الفن

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