لجنة الدفاع والأمن القومي بـ"النواب" تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة

هنأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر 1973 المجيدة.

وأوضحت اللجنة، في برقية تهنئته إلى الفريق أول وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن ذلك اليوم الذي سطر فيه جيشنا العظيم ملحمة خالدة أعادت الكرامة والعزة للوطن، حيث أثبت رجال القوات المسلحة أنهم أبناء مصر الأوفياء، الذين حملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا معجزة العبور والنصر على العدو، وليؤكدوا أن إرادة المصري لا تُقهر، وأن جيش مصر، كان وسيظل القوة العظيمة، التي تحمي الأرض والعرض، والدرع الواقي، والسند المتين للوطن على مر التاريخ وفي كل الظروف والأحوال.. لذا فإن ذكرى أكتوبر ليست مجرد احتفال بانتصار عسكري، بل هي درس للأجيال في الوطنية والفداء والإرادة التي لا تعرف المستحيل.

وأضافت "ننتهز هذه المناسبة الوطنية الغالية، لنؤكد لسيادتكم إننا على الدرب خلفكم ماضون، من أجل رفعة وطننا الغالي.. حفظكم اللّٰه ورعاكم وسدد خطاكم".