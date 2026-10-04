متى تسحب شركة الكهرباء العداد ؟ في 8 حالات وهذه خطوات تغييره

تحدد شركات توزيع الكهرباء في مصر مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تنظم سحب عدادات الكهرباء أو استبدالها، وفقًا لطبيعة المخالفة أو الحالة الفنية للعداد، وتشمل هذه الحالات التأخر عن سداد الفواتير، والعبث بالعداد أو أختامه، والتوصيل غير القانوني للتيار، وتغيير نشاط الوحدة، وتجاوز الأحمال المتعاقد عليها، ورفض إتاحة العداد للفحص، إلى جانب إزالة المبنى أو تغيير معالمه في ظروف تستدعي تسوية الحسابات.

ولا تقتصر إجراءات تغيير عداد الكهرباء على حالات المخالفات، إذ يمكن أن تشمل أيضًا العدادات الميكانيكية القديمة والعدادات الإلكترونية وبعض العدادات مسبقة الدفع، إذا ثبت وجود خلل فني يؤثر على دقة القياس أو كفاءة التشغيل، وفقًا للضوابط الفنية والتنظيمية المعمول بها.

واقرأ أيضًا:

وتتحمل تكلفة استبدال العداد الميكانيكي أو التالف مسؤولية المشترك وفقًا لما ورد بشأن اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء والعقود المبرمة مع المستهلكين، مع سداد قيمة جهاز القياس الجديد والرسوم المقررة للتركيب والتأمين بحسب نوع العداد، كما تتاح تسهيلات تشمل تقسيط قيمة العداد الجديد من خلال خصم الأقساط شهريًا عند شحن رصيد العداد، وإمكانية تقديم طلبات الاستبدال والفحص إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ما الحالات التي تؤدي إلى سحب عداد الكهرباء من المشترك؟

تتعدد الحالات التي قد تستدعي اتخاذ إجراءات رفع عداد الكهرباء، ولا ترتبط جميعها بسرقة التيار، بل تشمل أيضًا مخالفات التعاقد والمستحقات المالية والأعطال الفنية التي تتطلب فحصًا أو استبدالًا، وتتمثل أبرز الحالات الواردة في الضوابط في الآتي.

1. التأخر عن سداد فواتير الكهرباء

قد تتخذ شركة توزيع الكهرباء إجراءات رفع العداد في حالة امتناع المشترك عن سداد فاتورتين متتاليتين، أو عدم دفع قيمة المطالبة المالية خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بها، وفقًا لما ورد بشأن ضوابط تحصيل المستحقات.

2. العبث بالعداد أو الأختام الخاصة به

يُعد إتلاف أختام العداد أو فضها، أو إجراء تعديلات متعمدة في أجهزة القياس بهدف تسجيل استهلاك أو قراءات غير صحيحة، من المخالفات التي قد تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، بهدف ضمان دقة حساب الاستهلاك ومنع التلاعب في بيانات القياس.

3. توصيل الكهرباء بطريقة غير قانونية

يشمل ذلك الحصول على التيار الكهربائي من خلال توصيلات غير قانونية، مثل التوصيل المباشر خلف العداد دون مرور الكهرباء عبر أجهزة القياس، وهي حالة تستوجب التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المنظمة لمخالفات توصيل التيار.

4. تغيير استخدام الوحدة دون إخطار الشركة

قد يتعرض المشترك لإجراءات تتعلق برفع العداد عند استخدام الكهرباء في نشاط يختلف عن الغرض المحدد في عقد التعاقد، مثل تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري دون إخطار شركة الكهرباء، بما يخالف طبيعة الاستخدام المسجلة لدى الشركة.

5. توصيل الكهرباء إلى وحدات أخرى

يحظر على المشترك إمداد وحدات أخرى بالتيار الكهربائي المحسوب من خلال عداده، سواء كانت هذه الوحدات مملوكة له أو للغير، دون الحصول على التصريح اللازم من شركة توزيع الكهرباء المختصة.

6. تجاوز الأحمال الكهربائية المتعاقد عليها

يمكن أن يؤدي رفع الأحمال المستخدمة عن القدرات المحددة في التعاقد دون الحصول على الموافقات المطلوبة إلى اتخاذ إجراءات ضد المشترك، خاصة إذا ترتب على ذلك التأثير على سلامة الشبكة الكهربائية أو حدوث تذبذب في التيار لدى مشتركين آخرين.

7. رفض السماح بفحص العداد

يلتزم المشترك بإتاحة العداد للموظفين المختصين عند الحاجة إلى معاينته أو تسجيل القراءة أو تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وقد يؤدي رفض إتاحة العداد للفحص إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها وفقًا للقواعد المنظمة.

8. إزالة المبنى أو تغيير معالمه

تشمل الحالات التي تستدعي الانتباه إزالة المبنى المتعاقد على تغذيته بالكهرباء أو إجراء تغييرات جوهرية في معالمه، قبل الانتهاء من تصفية المديونية وتسوية الحسابات الخاصة بالمشترك، وفقًا للحالة والإجراءات المطبقة.

من يتحمل تكلفة تغيير عداد الكهرباء في مصر؟

يتحمل المشترك تكلفة استبدال العداد الميكانيكي أو التالف، وفقًا لما ورد بشأن اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء والعقود المبرمة مع المستهلكين، ويلتزم بسداد قيمة جهاز القياس الجديد وفقًا لنوع العداد المطلوب تركيبه، بالإضافة إلى رسوم التركيب والتأمين المقررة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة التحديث التي تنفذها الشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي تستهدف رفع كفاءة عمليات التحصيل والحد من الفقد الفني والتجاري في شبكة الكهرباء، إلى جانب تطوير منظومة قياس الاستهلاك وتحديث أجهزة القياس المستخدمة لدى المشتركين.

وتشمل عمليات الاستبدال العدادات الميكانيكية القديمة والعدادات الإلكترونية وبعض العدادات الحديثة مسبقة الدفع، بحسب الحالة الفنية لكل جهاز والضوابط التنظيمية المعمول بها، ولا يعني ذلك أن جميع العدادات تُستبدل تلقائيًا لمجرد مرور فترة زمنية محددة.

متى تقرر شركة الكهرباء استبدال العداد القديم أو التالف؟

لا توجد فترة زمنية ثابتة تضمن استمرار العداد في العمل إلى الأبد، إذ تتأثر أجهزة قياس استهلاك الكهرباء، سواء كانت ميكانيكية أو إلكترونية، بمرور الوقت والعوامل البيئية وتغير الأحمال الكهربائية، وقد تبدأ إجراءات الفحص أو الاستبدال عند اكتشاف خلل يؤثر على دقة القياس أو كفاءة التشغيل.

وتشمل أبرز العلامات والحالات التي قد تستدعي الفحص أو الاستبدال ما يأتي.

وجود مشكلة في شاشة العداد. توقف القرص في العدادات الميكانيكية. ظهور قراءات غير منطقية لا تتناسب مع الاستهلاك الفعلي. اكتشاف خلل من خلال عمليات المراجعة الفنية. وجود تغيرات غير معتادة في معدلات استهلاك أو شحن بعض العدادات مسبقة الدفع والكودية.

وتساعد مراجعة هذه المؤشرات في تحديد الحاجة إلى إجراء فحص فني للعداد، إذ يتعين التحقق من طبيعة الخلل قبل اتخاذ قرار الاستبدال، وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

كيف تكتشف شركات الكهرباء أعطال العدادات؟

لا تعتمد شركات توزيع الكهرباء على البلاغات المقدمة من المواطنين وحدها، إذ يمكن للجان الفنية وفرق الهندسة اكتشاف الأعطال خلال عمليات الفحص والمتابعة الدورية، كما تستخدم الشركات أنظمة المراقبة والمراجعة لرصد الاختلافات غير المعتادة في معدلات الطاقة المسحوبة أو البيانات المرتبطة بالاستهلاك.

وفي حالة العدادات الكودية ومسبقة الدفع، يمكن أن تسهم متابعة حركة الشحن في اكتشاف بعض الحالات التي تحتاج إلى فحص أو مراجعة فنية، بما يساعد على التحقق من كفاءة العداد ومراجعة بيانات الاستهلاك عند ظهور مؤشرات تستدعي التدخل.

ما خطة استبدال العدادات التقليدية في مصر؟

تعمل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية وفق خطط زمنية تستهدف تحديث منظومة العدادات في عدد من المناطق، مع التوسع في استبدال العدادات التقليدية القديمة بالعدادات مسبقة الدفع، سواء الكودية أو الذكية.

وتندرج هذه الخطوات ضمن توجه أوسع لتطوير منظومة قياس الاستهلاك وتحسين عمليات التحصيل وتقليل الفقد في شبكة الكهرباء، مع تحديث الأجهزة المستخدمة بما يتوافق مع متطلبات المراجعة الفنية ومتابعة معدلات الاستهلاك.

ويشمل هذا التوجه تطوير منظومة العدادات في مختلف المحافظات، مع استمرار إجراءات الفحص والاستبدال وفقًا للحالة الفنية للعداد والضوابط المنظمة لكل حالة.

هل يمكن تقسيط تكلفة عداد الكهرباء الجديد؟

أتاحت وزارة الكهرباء، وفقًا للمعلومات الواردة، عددًا من التسهيلات للمشتركين عند استبدال العدادات، من بينها إمكانية تقسيط قيمة العداد الجديد، على أن تُسدد الأقساط شهريًا من خلال خصم قيمتها تلقائيًا عند شحن رصيد العداد.

ويسهم هذا النظام في تخفيف العبء المالي عن المشترك عند الانتقال إلى العداد الجديد، بدلًا من تحمل القيمة كاملة دفعة واحدة، وفقًا للشروط والإجراءات المطبقة على طلب الاستبدال.

كما يمكن تقديم طلبات استبدال العداد والفحص إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الطلبات، مع استهداف إتمام عمليات التحديث والفحص دون التسبب في انقطاع التغذية الكهربائية عن الوحدات السكنية والمنشآت.

ما المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني؟

يحتاج المواطن الراغب في تقنين وضع العداد الكودي وتحويله إلى عداد قانوني إلى تجهيز مجموعة من المستندات التي توضح بياناته وحقه في الوحدة وموقف العقار من إجراءات التقنين أو التصالح في مخالفات البناء.

وتشمل الأوراق المطلوبة وفقًا للبيانات الواردة ما يأتي.

صورة بطاقة الرقم القومي. صورة من عقد ملكية الوحدة أو المستند الذي يثبت حق الانتفاع بها. صورة من عقد تركيب العداد الكودي. مستند رسمي يثبت تقنين وضع العقار أو إتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

ويُفضل تجهيز المستندات المطلوبة قبل التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، بما يساعد على تقديم الطلب واستكمال المراجعة وفقًا للإجراءات المحددة.

ما خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني؟

يمكن للمواطن البدء في إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني من خلال تجهيز الأوراق المطلوبة وتقديم طلب إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، ثم استكمال إجراءات المراجعة وتحديث بيانات المشترك وفقًا للضوابط المنظمة.

وتتمثل الخطوات الواردة لتحويل العداد في الآتي.

إعداد المستندات التي تثبت ملكية الوحدة وتقنين وضع العقار. تقديم ما يثبت بدء إجراءات التصالح أو الانتهاء منها. التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة وتقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني. إرفاق المستندات المطلوبة مع الطلب. انتظار قيام الشركة بفحص الأوراق ومراجعتها. استكمال الإجراءات اللازمة لتعديل الوضع القانوني للعداد وتحديث بيانات المشترك في قاعدة البيانات.

ويظل إتمام التحويل مرتبطًا بمراجعة المستندات واستيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة، لذلك ينبغي التأكد من المستندات المطلوبة والإجراءات المطبقة قبل تقديم الطلب.

كيف يتجنب المشترك مشكلات سحب عداد الكهرباء؟

يستطيع المشترك الحد من المشكلات المرتبطة بالعداد من خلال الالتزام بسداد الفواتير والمطالبات المالية في المواعيد المحددة، وعدم العبث بالعداد أو أختامه، والامتناع عن إجراء توصيلات غير قانونية أو إمداد وحدات أخرى بالكهرباء دون تصريح، إلى جانب الالتزام بالقدرات الكهربائية المتعاقد عليها.

كما ينبغي إتاحة العداد للفحص عند طلب الجهات المختصة، وإخطار شركة توزيع الكهرباء عند تغيير نشاط الوحدة، ومراجعة الإجراءات المطلوبة عند وجود خلل فني أو الرغبة في استبدال العداد أو تقنين وضع العداد الكودي.

وتساعد معرفة ضوابط تغيير العدادات وحالات رفعها والمستندات اللازمة لتقنينها على تجنب المخالفات واستكمال الإجراءات بصورة صحيحة، مع ضرورة الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة للتأكد من انطباق كل إجراء على الحالة الفعلية للمشترك.