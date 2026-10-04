بمناسبة انتصارات أكتوبر.. فتح أبواب المتحف الزراعي ومعرض زهور مصر مجانا للجمهور

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق فتح أبواب المتحف الزراعي بالدقي، ومعرض زهور مصر بمنطقة الدقي بالجيزة أمام الزائرين مجانا أيام 8 و9 و10 من شهر أكتوبر الحالي، وذلك بمناسبة احتفالات انتصارات السادس من أكتوبر.

ووجه وزير الزراعة، في ضوء احتفالات الدولة بهذه المناسبة الوطنية، بفتح المتحف الزراعي بالدقي مجانا أمام الزائرين بكافة قاعاته، والتي تضم متحف المقتنيات التراثية، والمجموعات العلمية، وقاعة الثروة النباتية، ومتحف القطن، والزراعة المصرية القديمة، وقاعات العصور اليوناني والروماني والقبطي والإسلامي، بالإضافة إلى البهو السوري ومتحف الصداقة المصرية الصينية، بما يتيح للجمهور التعرف على تاريخ وتطور الزراعة المصرية عبر العصور.

وأكد فاروق أهمية أن تشمل فعاليات الاحتفال تنظيم عدد من الفقرات الفنية والترفيهية والعروض الثقافية المتنوعة على مدار اليوم، والتي تستهدف مختلف الفئات العمرية والأسر المصرية، لإضفاء أجواء من الفرحة والبهجة والتفاعل المجتمعي خلال أيام الاحتفالات.

ويعد المتحف الزراعي بالدقي من أكبر المتاحف الزراعية في العالم، حيث يقع على مساحة تقارب 30 فدانا، ويضم مجموعة نادرة من المقتنيات التي توثق تطور النشاط الزراعي في مصر منذ العصور الفرعونية وحتى العصر الحديث، كما يعكس دور الزراعة في بناء الحضارة المصرية، ويُعد مقصدا علميا وثقافيا للباحثين والمهتمين.

ويستمر معرض زهور مصر، طوال العام، ويقام على مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 80 عارضا من الشركات العاملة في مجال الزهور ونباتات الزينة واللاندسكيب، مع استمراره في استقبال الجمهور وتقديم خدماته طوال العام.. وتمثل الزيارة للمعرض فرصة مميزة تجمع بين الترفيه والتثقيف، حيث يمكن للزائر الاستمتاع بالمسطحات الخضراء والمناظر الطبيعية الخلابة، إلى جانب جولة داخل أروقة المتحف الزراعي العريق.

ويستقبل معرض الزهور زواره يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، بينما تفتح قاعات المتحف الزراعي أبوابها أمام الزوار حتى الساعة الثالثة عصرا.