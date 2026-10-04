استقالة وزير النفط الإيراني من منصبه

قَبِل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استقالة وزير النفط محسن باك نجاد وذلك بحسب ما أعلن عنه معاون مدير مكتب الرئيس الإيراني، طباطبائي.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أنه وبموجب مرسوم رئاسي، عيّن بزشكيان حميد بورد في منصب القائم بأعمال وزارة النفط.

وفي وقت لاحق؛ أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان أن أي محاولة لفرض قيود وحصار بحري على إيران تتعارض مع القوانين الدولية ومحكوم عليها بالفشل ، وأن المياه الإقليمية ليست مجالا لفرض إملاءات أحادية بل هي جزء من النظام الدولي وأمنها قائم على التعاون.

وقال الرئيس الإيراني في تصريحات له: العدو غير نهجه وانتقل إلى فرض الضغوط الاقتصادية والحصار البحري على حكومتنا وشعبنا .والوجود الأجنبي يزيد التوتر ويزعزع استقرار المياه الإقليمية ولا يساعد في تعزيز الأمن الإقليمي.

وأضاف بزشيكان: تقع مسؤولية أي انعدام للأمن في الخليج الفارسي على عاتق الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وأي محاولة لفرض حصار وقيود بحرية تتعارض مع القانون الدولي وتضر بمصالح دول المنطقة والسلام والاستقرار العالميين محكوم عليها بالفشل.

وزاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: الخليج الفارسي ليس ساحة لفرض إرادات أجنبية أحادية الجانب، ولا يمكن ضمان أمن هذه المنطقة الاستراتيجية إلا من خلال تعاون الدول الساحلية.