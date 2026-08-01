حمزة عبد الكريم: شعور مختلف وفخر بتمثيل النادي الذي نشأت فيه

تحدث حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي، عن مشاعره بعد خوض تجربة جديدة بقميص النادي الذي نشأ وتربى بين صفوفه، مؤكدًا أن اليوم كان مختلفًا بالنسبة له ويحمل الكثير من المشاعر الخاصة.

وقال حمزة عبد الكريم إنه يشعر بسعادة كبيرة بسبب تمثيله للفريق الذي تربى داخله، موضحًا أن ارتداء قميص الأهلي يمثل له شيئًا خاصًا للغاية، خاصة أنه عاش سنوات طويلة داخل النادي وتدرج في قطاع الناشئين قبل الوصول إلى الفريق الأول.

وأضاف اللاعب أن إحساسه في هذا اليوم كان مختلفًا، مشيرًا إلى أن اللعب بقميص الأهلي يمثل حلمًا تحقق بالنسبة له، وأنه يتطلع إلى تقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة، والعمل بكل قوة من أجل مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه.

وأكد حمزة عبد الكريم أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن جماهير الأهلي، وأن يقدم المستويات التي تجعل المصريين سعداء وفخورين به، مشددًا على أن دعم الجماهير يمثل دافعًا كبيرًا له من أجل مواصلة التطور وبذل أقصى جهد داخل الملعب.

وأشار اللاعب إلى أن جماهير الأهلي لها مكانة خاصة لديه، خصوصًا أنه يعرف جيدًا قيمة هذا الجمهور والدعم الكبير الذي يقدمه للفريق واللاعبين في مختلف الظروف والمباريات.

ووجه حمزة عبد الكريم رسالة شكر إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا تقديره الكبير لمساندتهم وتشجيعهم، ومتعهدًا بالعمل والاجتهاد من أجل إسعادهم وتحقيق الانتصارات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تمثل مسؤولية كبيرة بالنسبة له، وأنه يسعى إلى استغلال كل فرصة يحصل عليها لإثبات نفسه وتقديم الإضافة المطلوبة، مؤكدًا أن طموحه هو الاستمرار في التطور وتحقيق المزيد من النجاحات بقميص النادي الذي نشأ بداخله.



