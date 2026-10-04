كل واحد يبقى مسئول.. أحمد موسى: التخطيط المتكامل سر انتصار أكتوبر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن التخطيط الجيد والاستعداد المبكر كانا من أهم أسباب نجاح القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر 1973، مشددًا على أن الانتصار لم يتحقق بصورة عشوائية وإنما جاء نتيجة خطة متكاملة.

التخطيط والتجهيز قبل اتخاذ قرار العبور

وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد إن القوات المسلحة لم تنتظر لحظة الحرب لكي تبدأ في الإعداد، وإنما جرى التخطيط والتجهيز قبل اتخاذ قرار العبور، بما شمل القوات والطائرات والدفاع الجوي والقواعد العسكرية وكل عناصر المعركة.

وأضاف: «لما بتخطط لحاجة، لما يكونش التخطيط وخلاص. إحنا في أكتوبر عملنا إيه؟ التخطيط من بدري، حط روح وخطة متكاملة تحقق الانتصار».

خطط بشكل متميز

وأضاف أن التخطيط شمل تحديد المسئوليات بشكل واضح، قائلًا: «خطط بشكل متميز، كل واحد يبقى مسؤول، تحقق الانتصار، بنتحقق في أكتوبر 73».

وأكد موسى أن هذا النموذج من التخطيط يوضح كيف تمكنت القوات المسلحة المصرية من تحقيق هدفها رغم صعوبة الظروف، مشيرًا إلى أن وجود هدف واضح وإرادة لتنفيذه كانا من العناصر الأساسية في المعركة.

تحرير الأرض وتحقيق الانتصار

وشدد على أن حرب أكتوبر تمثل نموذجًا في التخطيط والتنفيذ وتحمل المسؤولية، مؤكدًا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها وشعبها وقواتها المسلحة وقفت في ذلك الوقت خلف هدف واحد هو تحرير الأرض وتحقيق الانتصار.

وأشار إلى أن ما تحقق في أكتوبر لم يكن مجرد عبور لقناة السويس، وإنما كان استعادة للثقة والإرادة والقدرة على مواجهة العدو وتحقيق الهدف.

دروس أكتوبر لا تتوقف

وأكد موسى أن دروس أكتوبر لا تتوقف عند الجانب العسكري فقط، وإنما تمتد إلى أهمية التخطيط الجيد والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية والإصرار على تحقيق الهدف.