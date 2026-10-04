أوكرانيا وألمانيا توقعان اتفاقيات دفاعية تشمل آلاف الصواريخ

وقعت أوكرانيا وألمانيا سلسلة من الاتفاقيات الدفاعية التي تشمل الآلاف من صواريخ "إيريس تي" والطائرات المسيرة الاعتراضية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن النجاحات الميدانية لأوكرانيا تمنحها موقفاً قوياً في الدبلوماسية، وعلى روسيا التوقف عن ضرب البنية التحتية الأوكرانية أو تحمل العواقب بنفسها، حسبما أفادت قناة "يو إيه تي في" الأوكرانية نقلا عن تصريح صحفي للرئيس الأوكراني.

وبموجب الاتفاقيات، ستتلقى أوكرانيا أيضا رادارات تكتيكية من شركة هينسولدت لتتبع الأهداف، إلى جانب قذائف مدفعية موجهة بدقة.

وتنص الصفقات على شراء أحدث الطائرات المسيرة الاعتراضية من شركة كوانتام سيستمز وتوطين إنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية في ألمانيا لتلبية احتياجات الحرس الوطني الأوكراني.

ووقع الجانبان 15 اتفاقية في المجمل، تتجاوز قيمتها الإجمالية 8.5 مليار يورو، إلى جانب حزمة مساعدات ألمانية جديدة تتجاوز قيمتها 1.3 مليار يورو.

وفي حديثه للصحفيين، قال زيلينسكي إن الإجراءات الناجحة للجيش الأوكراني على الجبهة هي التي تسمح لأوكرانيا بالتحدث من موقع قوة في المجال الدبلوماسي، وقال إن روسيا تواصل ضرب الجسور ومراكز البيانات وتريد المزيد من التصعيد.

وقال إن أوكرانيا سترد، لكنها لا تستخدم أساليب إرهابية، وأضاف: "نقول دائماً إننا لسنا إرهابيين. يجب عليه وقف الحرب ووقف ضرب لوجستياتنا. إذا سقطت جسورنا، فسنجد مخرجا من هذا الوضع. لكن شعبه سيشعر بذلك أيضا".

وتابع أن روسيا تضرب بشكل علني البنية التحتية للاتصالات، بهدف قطع خدمة الإنترنت عن أوكرانيا، وأن الهجمات المستمرة ستؤثر حتما على روسيا.

وقال زيلينسكي إن روسيا جلبَت مئات الآلاف من الذخائر من كوريا الشمالية لتغطية النقص على الجبهة، مقابل مشاركة التكنولوجيا العسكرية. وقال إن النقص نشأ لأن أوكرانيا دمرت سلاسل الإمداد الروسية.

وأضاف "قدمت كوريا الشمالية المدفعية لروسيا، مئات الآلاف من القذائف، لأننا دمرنا سلاسل الإمداد الروسية وكان لديهم عجز. وفي هذه اللحظة الهامة، ساعدت كوريا الشمالية. وروسيا تشارك جميع تقنياتها في المقابل".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تصريحات سابقة لزيلينسكي مفادها أن كوريا الشمالية أرسلت ما بين 30 ألف و 50 ألف جندي إلى روسيا، وأن روسيا تمتلك ما يصل إلى 700 صاروخ باليستي وتنتج ما بين 130 و140 صاروخا إضافيا كل شهر.