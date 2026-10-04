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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توتنهام يستهدف مهاجم كلوب بروج لتعزيز هجومه.. ومرموش في الصورة

عمر مرموش
عمر مرموش
حسن العمدة

 

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة نادي توتنهام هوتسبير في التعاقد مع الإيطالي نيكولو تريسولدي، مهاجم كلوب بروج البلجيكي، خلال الفترة المقبلة، في ظل حاجة الفريق اللندني إلى تدعيم الخط الهجومي.

وبحسب موقع Tothelaneandback الإنجليزي، فإن إدارة توتنهام تراقب تريسولدي، صاحب الـ22 عامًا، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع كلوب بروج، خاصة في ظل عدم استغلال الفريق للفرص التي تتاح له بالشكل الكافي خلال المباريات.

عمر مرموش

وأشار التقرير إلى أن توتنهام يرى في المهاجم الإيطالي خيارًا مناسبًا لتطوير منظومته الهجومية، في الوقت الذي يواجه فيه عمر مرموش صعوبة كبيرة في ترك بصمته مع الفريق حتى الآن.

وأوضح الموقع أن أفضل مركز لمرموش، وفقًا لرؤيته، هو اللعب خلف المهاجم الصريح، بدلًا من الاعتماد عليه لقيادة الخط الهجومي بمفرده، وهو ما قد يدفع توتنهام إلى البحث عن مهاجم جديد قادر على إنهاء الفرص وترجمة الخطورة إلى أهداف.

وقدم نيكولو تريسولدي موسمًا مميزًا مع كلوب بروج خلال موسم 2025-2026، بعدما سجل 23 هدفًا وصنع 9 أهداف خلال 58 مباراة بمختلف المسابقات.

ولم يتوقف تألق المهاجم الإيطالي عند الموسم الماضي، حيث واصل تألقه خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في تسجيل 5 أهداف خلال 9 مباريات، ليواصل جذب أنظار عدد من الأندية الأوروبية.

ويأمل توتنهام في حسم صفقة تريسولدي، إذا قررت إدارة النادي التحرك رسميًا، من أجل تعزيز خيارات الفريق الهجومية ورفع قدرته على استغلال الفرص أمام مرمى المنافسين.

توتنهام هوتسبير توتنهام الإيطالي نيكولو تريسولدي كلوب بروج البلجيكي عمر مرموش

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