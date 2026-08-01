تجهيز القميص رقم 9.. حمزة عبد الكريم يقترب من قيادة هجوم برشلونة

كشفت شبكة «برشلونة تايمز» عن توجه جديد داخل نادي برشلونة بشأن المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، في ظل عدم حسم إدارة النادي موقفها النهائي من التعاقد مع مهاجم صريح جديد خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت الشبكة أن المدير الفني هانزي فليك والمدير الرياضي ديكو قررا منح حمزة عبد الكريم ثقة كبيرة، ووضعه ضمن حسابات الفريق الأول للموسم الجديد، حيث سيكون اللاعب الخيار الأساسي لقيادة هجوم برشلونة في حال عدم إتمام التعاقد مع مهاجم جديد يشغل مركز رأس الحربة.

ويأتي هذا القرار ليعكس حجم القناعة التي يحظى بها حمزة عبد الكريم داخل النادي الكتالوني، بعدما لفت اللاعب الأنظار خلال الفترة الماضية، سواء من خلال مستواه الفني أو قدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء وصناعة الخطورة أمام مرمى المنافسين.

ويرى الجهاز الفني لبرشلونة أن اللاعب المصري يمتلك المقومات التي تؤهله للحصول على فرصة حقيقية مع الفريق الأول، خاصة في ظل الحاجة إلى مهاجم قادر على شغل مركز رأس الحربة وتقديم حلول هجومية متنوعة.

وأضافت الشبكة أن برشلونة بدأ بالفعل في تجهيز القميص رقم 9 ليحمل اسم حمزة عبد الكريم، في خطوة تعكس مدى جدية النادي في منحه دورًا مهمًا خلال الموسم المقبل.

ويُعد القميص رقم 9 من أبرز الأرقام في تاريخ برشلونة، باعتباره الرقم المرتبط عادة بالمهاجم الصريح وقائد الخط الهجومي، وهو ما يجعل احتمالية ارتدائه من جانب حمزة مؤشرًا واضحًا على مكانته المنتظرة داخل الفريق.

وفي حال اعتماد برشلونة على حمزة عبد الكريم بدلًا من التعاقد مع مهاجم جديد، فإن اللاعب سيحصل على فرصة استثنائية لإثبات نفسه على أعلى مستوى، بعدما أصبح قريبًا من دخول حسابات الفريق الأول بشكل دائم.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الوضوح بشأن خطة برشلونة الهجومية، خاصة مع استمرار بحث الإدارة عن أفضل الخيارات لتعزيز الخط الأمامي، إلا أن الاتجاه الحالي يمنح حمزة فرصة كبيرة ليكون أحد أبرز الوجوه الجديدة في تشكيلة الفريق.



