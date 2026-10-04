بعد وفاة الطفلة مكة|ماذا تفعل عند إصابة طفلك بعضة كلب أو قطة؟.. دكتور متخصص يجيب

أعادت وفاة الطفلة مكة، عقب تعرضها لعقر كلب، المخاوف من مرض السعار إلى الواجهة، وفتحت تساؤلات عديدة لدى الأسر: ماذا يفعل الأب أو الأم إذا تعرض الطفل لعضة أو خربشة من كلب أو قطة؟ وهل الخربشة البسيطة تستدعي الذهاب إلى المستشفى؟ ومتى يحتاج الطفل إلى لقاح السعار أو المصل؟

وأوضح الدكتور سمير إدريس، رئيس قسم السعار البيطري، أن التعامل مع أي عضة أو خربشة من حيوان يجب أن يكون بحذر، خصوصًا إذا كان الحيوان مجهولًا أو غير معروف حالته الصحية وتطعيماته، مؤكدًا أن الاستهانة بالإصابة قد تكون خطيرة.

أول تصرف بعد العضة أو الخربشة

وقال د. سمير إدريس إن أول خطوة يجب القيام بها هي غسل مكان الإصابة جيدًا بالماء الجاري والصابون لمدة 15 دقيقة، وعدم الاكتفاء بمسح الجرح أو وضع مطهر عليه فقط.

وأوضح أن الغسل الجيد يساعد على تقليل كمية الفيروس الموجودة في مكان الإصابة إذا كان الحيوان مصابًا بالسعار، لكنه لا يغني عن التوجه إلى جهة طبية لتقييم الحالة وتحديد الإجراءات المطلوبة.

وشدد على ضرورة عدم استخدام مواد أو وصفات شعبية على الجرح، وعدم انتظار ظهور أي أعراض قبل طلب المشورة الطبية.

هل الخربشة تنقل السعار؟

وأكد رئيس قسم السعار البيطري أن الخطر لا يقتصر على العضة، موضحًا أن الخربشة يمكن أن تكون وسيلة لانتقال السعار في حالة تلوثها بلعاب الحيوان المصاب، خاصة إذا أدت إلى اختراق الجلد.

وبالتالي، لا ينبغي للأهل اعتبار الخربشة مجرد إصابة سطحية دون تقييم، خصوصًا عندما يكون الحيوان مجهولًا أو هاربًا ولا يمكن التأكد من حالته.

متى يحتاج الطفل إلى اللقاح والمصل؟

وأوضح د. سمير أن تحديد احتياج الطفل إلى لقاح السعار أو المصل لا يتم بناءً على شكل الجرح فقط، وإنما وفق طبيعة التعرض وحالة الحيوان ومكان الإصابة فاللقاح يعمل على تحفيز الجهاز المناعي لتكوين استجابة ضد فيروس السعار، بينما يحتوي المصل أو الغلوبولين المناعي على أجسام مضادة جاهزة، ويُستخدم في حالات التعرض التي يحدد الطبيب أنها عالية الخطورة.

وأكد أن القرار يجب أن يتم داخل جهة طبية مختصة، وعدم تأجيل التقييم لمجرد أن الجرح صغير أو لا ينزف.

عضة في الوجه أخطر من القدم

وأشار رئيس قسم السعار البيطري إلى أن مكان الإصابة له أهمية في تقييم الخطورة، إذ تكون الإصابات القريبة من الرأس والوجه والرقبة أكثر إثارة للقلق، بسبب قربها من الجهاز العصبي، وهو ما يجعل سرعة التعامل الطبي معها أمرًا بالغ الأهمية ويجب التعامل بجدية مع العضات أو الخدوش التي تخترق الجلد أو التي يصل إليها لعاب الحيوان.

ماذا لو كان الكلب أو القطة منزلية؟

وأوضح د. سمير أن كون الحيوان منزليًا لا يعني تجاهل الإصابة، وإنما يجب معرفة ما إذا كان الحيوان مطعمًا، وحالته الصحية وسلوكه، وإمكانية متابعته وتقييمه وفي حالة الحيوان مجهول المصدر أو الذي هرب بعد الواقعة، لا ينبغي للأسرة انتظار معرفة مصيره قبل طلب التقييم الطبي، لأن الوقاية بعد التعرض للسعار تعتمد على البدء في الإجراءات اللازمة قبل ظهور الأعراض.

لا تنتظر ظهور الأعراض

وحذر د. سمير إدريس من انتظار ظهور أعراض السعار، مؤكدًا أن التعامل المبكر مع التعرض هو نقطة الحسم، لأن المرض بعد ظهور أعراضه يكون شديد الخطورة.

وحسب الإرشادات الطبية، فإن الوقاية بعد التعرض تشمل تنظيف الجرح جيدًا، والتقييم الطبي لتحديد الحاجة إلى اللقاح، وإضافة المصل أو الأجسام المضادة في الحالات التي تستدعي ذلك.

وتبقى الرسالة الأهم للأسر بعد واقعة الطفلة مكة: لا تحكم على خطورة الإصابة من حجم الجرح فقط؛ فالعضة أو الخربشة قد تبدو بسيطة، لكن القرار الصحيح هو غسلها فورًا والتوجه إلى جهة طبية لتقييم خطر السعار.