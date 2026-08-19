أول تعليق من «فليك» بعد هدف حمزة عبد الكريم في شباك الأهلي

علّق الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على تسجيل حمزة عبد الكريم هدفًا في شباك الأهلي، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم.

وسجل حمزة عبد الكريم هدفًا في فوز فريق برشلونة على نظيره الأهلي، بثنائية مقابل هدف.

وقال فليك، في تصريحات عقب المباراة: “حمزة مهاجم جيد، وهذا واضح من خلال تمريراته العرضية، رأيته اليوم يُحافظ على الكرة، وهذا أمر جيد، هذا ما أتوقعه منه وأريده”.

فرصة حمزة عبد الكريم

يُذكر أن الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس قد رحلا عن صفوف فريق برشلونة مما يتيح الفرصة لحمزة عبد الكريم.