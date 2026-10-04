مساعد وزير التموين: أسطوانات البوتاجاز متوفرة ولا عجز في الإمدادات

قال أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والتموين، إن أسطوانات البوتاجاز متوفرة على أرض الواقع في جميع مصانع التعبئة، ويتم توزيعها على المتعهدين في مختلف المحافظات وصرفها للمواطنين، مؤكدًا أن السلعة متوفرة كذلك في جميع المستودعات، وأن الباعة السريحة موجودون على أرض الواقع.

وأوضح أن بعض المناوشات التي حدثت سابقًا ارتبطت بتوقعات لدى بعض المواطنين بزيادة الأسعار، ما دفعهم إلى اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر.

وأكد أن أي مواطن يرصد ملاحظة أو مخالفة تتعلق بتوفير الأسطوانات يمكنه تحديد مكانها، لتتحرك الجهات المعنية فورًا وتتعامل معها على أرض الواقع.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي معلن في المستودعات عند 275 جنيهًا، موضحًا أن إتاحتها في السوق من خلال الباعة السريحة تخضع لمعاملة يتم تسعيرها من جانب المحافظين، ويتم توزيع الأسطوانات على المواطنين في المنازل.

وأكد أن ما يتعلق بالإمدادات لم يشهد رصدًا فعليًا لوجود ازدحام على أسطوانات البوتاجاز، مشيرًا إلى أن بعض ما ظهر من تحركات كان ناتجًا عن التخوف من الشائعات التي تواصلت خلال الساعات الماضية بشأن ارتفاع أسعار الأسطوانات، بينما الكميات متوفرة ومتاحة والمنتج موجود ولا يوجد به أي عجز.

وأشار أبو الغيط إلى أن تخوف المواطنين من زيادة الأسعار يدفعهم أحيانًا إلى التخزين، مؤكدًا أن هذا السلوك يرتبط دائمًا بقلق المستهلك من ارتفاع الأسعار، موضحًا أن الجهات المعنية تطمئن المواطنين إلى أن المنتجات متوفرة بالتنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ولا يوجد أي عجز في الإمدادات، وأن المنتجات متاحة على مدار الساعة.