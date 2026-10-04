خصم 50% لهذه الفئات.. برلماني يكشف تعديلات جديدة على قانون التصالح

أكد هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك بعض التعديلات على قانون التصالح، وذلك بعد اجتماع حدث بين وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، بلجنة التنمية المحلية بمجلس النواب.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن من أهم التعديلات: السماح بالتصالح على الجراجات في حالات محددة، والتصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط وشروط محددة.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه من ضمن الاقتراحات الخاصة بتعديلات القانون استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف، ومنح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات، والاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري لتخفيف الأعباء المالية.

وأشار إلى أنه يجوز لصاحب الوحدة أن يتصالح على وحدته، وأن هناك خصمًا بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.

وتابع أنه يطالب بمد فترة التصالح، وتحديدًا فيما يخص التصوير الجوي الذي كان في 15-10-2023، وذلك من أجل حل مشكلات عدد من المواطنين، وأن يكون نموذج 8 بمثابة ترخيص للتصالح.