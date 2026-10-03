برلماني: أولوياتنا في دور الانعقاد الثاني إنجاز قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن أولويات دور الانعقاد الثاني للمجلس تضع احتياجات المواطن في المقدمة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تركيزا على التشريعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

وقال زين الدين، في تصريحات صحفية، إن على رأس أولويات دور الانعقاد الثاني استكمال مناقشة حزمة التشريعات الاقتصادية الداعمة للاستثمار والصناعة الوطنية، وفي مقدمتها ملفات تخصيص الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن ملف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين سيكون في صدارة الأجندة الرقابية، من خلال تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على الأسواق وضبط الأسعار، ومتابعة تنفيذ حزم الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب متابعة ملفات التعليم والصحة باعتبارهما جناحي التنمية الحقيقية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المجلس لديه أجندة تشريعية هامة في مقدمتها قانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتضمنه من تسهيلات حقيقية لإنهاء معاناة المواطنين في هذا الملف.

وأشار إلى أن مشروعات قوانين الأسرة "الأحوال الشخصية"، الإدارة المحلية، تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، والاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

وشدد زين الدين على أن التنسيق بين الحكومة والبرلمان خلال دور الانعقاد الثاني يقوم على الحوار والمكاشفة، وتحويل التشريعات إلى حلول واقعية يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مؤكدا أن النواب سيعملون على أن يكون هذا الدور دور الإنجاز التشريعي والانحياز الكامل لمصالح المواطن والدولة.