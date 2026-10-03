بوسي تبهر متابعيها بإطلالتها في أحدث ظهور ..شاهد

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات الإنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تفاصيل إطلالة بوسي في أحدث جلسة تصوير

تألقت بوسي في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ونصف كم واتسم التصميم بالقماش الفضي المطرز بالكامل.

وحمل فستان بوسي توقيع دار الأزياء mrselfportrait، كما تميز التصميم بأنه متناسق مع قوامها مما زاد من جاذبيتها، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت بوسي بتسريحة الشعر المرفوع من أنامل المصفف عاشور، ووضعت لها خبيرة التجميل أميرة المالكي مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.