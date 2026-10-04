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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يروي تفاصيل واقعة ظهور «بنطلون عسكري إسرائيلي» على الهواء

بنطلون العسكري الإسرائيلي
بنطلون العسكري الإسرائيلي
محمد البدوي

روى الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، واقعة طريفة كشف عنها أحد أبطال حرب أكتوبر، مؤكدًا أن الانتصار المصري على إسرائيل لم يكن مجرد انتصار عابر، وإنما كان هزيمة مؤثرة للجيش الإسرائيلي.

ملابس أحد الجنود الإسرائيليين

وقال أحمد موسى، إنه استضاف قبل عدة سنوات أحد أبطال أكتوبر، الذي حضر إلى الاستوديو ومعه قطعة من ملابس أحد الجنود الإسرائيليين، موضحًا: «كان أحد ضيوفي الكرام أبطال أكتوبر من كام سنة كده، هنا، معانا على الهوا، وكان جايب معاه بنطلون جندي إسرائيلي، وطلعه على الهوا».

وأضاف موسى، متذكرًا تفاصيل الواقعة على الهواء: «ده بنطلون كان عسكري إسرائيلي، ويومها بقوله: طلعت البنطلون؟ طبعًا البنطلون من الهوا».

 حالة الارتباك التي تعرض لها جنود الاحتلال

وأشار إلى أن هذه الواقعة كانت تعكس حالة الارتباك التي تعرض لها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن مجرد انتصار عسكري عادي.

وقال موسى: «لأنه إحنا عملنا كده، حصل كده. ما كانش انتصار وخلاص، لأ كان انتصار عظيم على العدو الإسرائيلي».

 ذكريات أبطال حرب أكتوبر

وأكد أن ذكريات أبطال حرب أكتوبر وما يروونه من وقائع خلال المعركة تظل جزءًا مهمًا من توثيق تفاصيل الانتصار المصري للأجيال الجديدة.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى إسرائيل الجنود الإسرائيليين

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