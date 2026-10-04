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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: 400 دبابة إسرائيلية دُمرت في أول 3 أيام من حرب أكتوبر

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حرب أكتوبر 1973 لم تكن مجرد معركة عسكرية، وإنما كانت انتصارًا للإرادة المصرية والتخطيط الجيد والاستعداد الكامل للقوات المسلحة، مؤكدًا أن الجيش المصري استطاع توجيه ضربة قوية للجيش الإسرائيلي رغم فارق الإمكانيات والتسليح.

تجهيز المطارات والقواعد العسكرية

وأوضح أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد أن القوات المسلحة المصرية كانت تستعد للحظة العبور بشكل دقيق، بداية من تجهيز المطارات والقواعد العسكرية والقوات والطيارين والمقاتلين، وصولًا إلى استعداد قوات الدفاع الجوي، بحيث تكون جميع القوات جاهزة في اللحظة التي يصدر فيها القرار.

وقال: «وقت واحد، تطلع المطارات كلها من هنا ومن هنا، كل المطارات، القاعدة الحربية اللي تم تجهيزها قبل كده، وتجهيز القوات بتاعتك والمقاتلين والطيارين، وإعدادهم إزاي، ثم الدفاع الجوي عمل حرب صواريخ إزاي، عشان في وقت واحد القوات كلها جاهزة».

الأهم في تحقيق النصر

وأضاف أن الهدف كان واضحًا أمام القوات المسلحة، وهو تحقيق الانتصار واستعادة الأرض، مؤكدًا أن المقاتل المصري كان العامل الأهم في تحقيق النصر.

وأشار موسى إلى حجم الخسائر التي تعرض لها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأولى للحرب، قائلًا: «في كام يوم؟ يومين تلاتة، خسروا 400 دبابة، 400 دبابة في يومين تلاتة، أول ثلاثة أيام من الحرب».

وأكد أن الدعم الأمريكي العاجل والسريع لإسرائيل كان له تأثير كبير في مسار الحرب، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي تعرض لخسائر فادحة خلال الأيام الأولى.

 المقاتل المصري امتلك الإرادة

وقال أحمد موسى إن مصر واجهت جيشًا يمتلك إمكانيات عسكرية كبيرة، لكن المقاتل المصري امتلك الإرادة والعزيمة والهدف، وهو ما صنع الفارق في المعركة.

وأضاف: «ممكن يبقى عندك الفانتوم اللي هي لسه جاية دلوقتي، بس ما عندوش المقاتل أو الطيار، ممكن وعندك إنت السلاح، لكن عندك الطيار بتاعك أو المقاتل بتاعك اللي هو عنده إرادة وعزيمته لأنه عنده رسالة وعنده هدف».

وشدد على أن انتصار أكتوبر يظل شاهدًا على قدرة القوات المسلحة المصرية على التخطيط والتنفيذ وتحقيق الأهداف، مؤكدًا أن مصر استعادت سيناء بالحرب والانتصار ثم اتجهت بعد ذلك إلى السلام.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى القوات المسلحة

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