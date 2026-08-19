الأهلي وبرشلونة.. حمزة عبدالكريم يصافح زملائه القدامي قبل مبارة كأس خوان جامبر

حرص المهاجم المصري حمزة عبدالكريم، لاعب برشلونة الإسباني، على مصافحة لاعبي الأهلي قبل انطلاق المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مساء اليوم، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

وشهدت أرضية ملعب «كامب نو» لقاءً وديًا بين حمزة عبدالكريم ونجوم الأهلي، قبل دقائق من بداية المباراة، في أجواء مميزة جمعت اللاعب بفريقه السابق.

وكان حمزة عبدالكريم قد انتقل إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة، قبل أن تقرر إدارة النادي الكتالوني تفعيل بند الشراء النهائي في عقد اللاعب مقابل 1.5 مليون يورو.

ويخوض المهاجم المصري تجربة جديدة مع برشلونة، بعدما لفت الأنظار خلال الفترة التي قضاها مع الأهلي، ليبدأ خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية داخل الملاعب الإسبانية