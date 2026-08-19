الزمالك يؤدي تدريبات قوية على إستاد الدفاع الجوي استعدادا للاتحاد السكندري

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ المران بفقرة بدنية تحت إشراف البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، تضمنت تدريبات بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض الجوانب البدنية وفقرة خفيفة بالكرة.

وبعدها ألقى معتمد جمال محاضرة فنية في الملعب لشرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها خلال المران، ومنح اللاعبين بعض التعمليات الفنية المتعلقة بأدوارهم في الملعب.

و قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات خططية، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

واختتم الزمالك مران اليوم بخوض تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره، الاتحاد السكندري في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس الجاري على ستاد القاهرة الدولي.