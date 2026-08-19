الزمالك يستعد للاحتفال بلقب الدوري في ميت عقبة

يواصل نادي الزمالك استعداداته لإقامة احتفالية خاصة داخل مقر النادي بميت عقبة، احتفالًا بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري المصري الممتاز.

وتشهد أجواء النادي استعدادات مكثفة لاستقبال الاحتفالية، وسط حالة من الفرحة بين أعضاء النادي والجماهير، بعد نجاح الفريق في حصد لقب المسابقة.

وتتضمن الاحتفالية عددًا من الفقرات الخاصة للاحتفال بالإنجاز، إلى جانب حضور نجوم الفريق ورموز القلعة البيضاء، في أجواء تهدف إلى مشاركة جماهير الزمالك فرحة التتويج بالبطولة.

وتأتي الاحتفالية تقديرًا لما قدمه لاعبو الفريق والجهاز الفني طوال الموسم، بعد نجاح الزمالك في التتويج بلقب الدوري وإضافة بطولة جديدة إلى خزائن النادي.