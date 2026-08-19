الزمالك يرسل تذكرة طيران لأحمد الجفالي تمهيدًا لعودته.. وعقوبة منتظرة

أرسل نادي الزمالك تذكرة طيران خاصة إلى التونسي أحمد الجفالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل العودة إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق مساء السبت المقبل.

وكان الجفالي قد تغيب عن بداية فترة إعداد الزمالك، إلى جانب عدم مشاركته في المباراة الأولى للفريق بالدوري؛ بسبب أزمة تتعلق بانتهاء صلاحية جواز سفره وعدم الانتباه إلى الأمر في الوقت المناسب.

ومن المنتظر أن توقع إدارة الزمالك عقوبة مالية كبيرة على اللاعب؛ بسبب الإهمال الذي تسبب في تأخر عودته وغيابه عن بداية استعدادات الفريق، وكذلك عدم مشاركته في افتتاح مشوار الزمالك ببطولة الدوري.

وتسعى إدارة الزمالك إلى فرض حالة من الانضباط داخل الفريق، خاصة مع بداية الموسم الجديد، والتأكيد على التزام جميع اللاعبين بالمواعيد والتعليمات الإدارية.