قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات الميراث| حقيقة فيديو البلطجة وترويع المواطنين بالجيزة.. والأمن يضبط أطراف المشاجرة
رئيس الوزراء يلتقي رؤساء البعثات الدبلوماسية المرشحين بالخارج
«أهلاً مدارس» يضرب الأسعار.. انطلاق المعارض 25 أغسطس وتخفيضات تصل لـ25%
هؤلاء من لهم حق التقديم.. تفاصيل طرح شقق الإيجار 2026 من صندوق الإسكان الاجتماعي
لست بحاجة له.. رد صادم من مورينيو بشأن صفقة رودري لـ برشلونة
رئيس الوزراء يستعرض مقترح تنفيذ مبادرة "القرية المنتجة" لتعزيز التنمية المستدامة بالقرية المصرية
هيئة الدواء تحذّر من شراء حقن التخسيس عبر السوشيال ميديا: «استخدموها تحت إشراف طبي»
حماس تتهم نتنياهو بتدمير جهود الوسطاء والدفع مجددا لحرب الإبادة
الزمالك: بيزيرا لن يلوي ذراع النادي .. وجاهزون لخطوات التصعيد
الزمالك: وقعنا عقوبات مالية على بيزيرا بسبب تغيبه عن الحضور والمعسكر
بعد 8 شهور من الاحتجاز في إيران.. البحار المصري يعود لأسرته ويسجدون شكرًا لله
العقاقير مكانها الصيدليات.. متخصصون يحذرون من شراء الأدوية المجهولة عبر السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك: وقعنا عقوبات مالية على بيزيرا بسبب تغيبه عن الحضور والمعسكر

بيزيرا
بيزيرا
يارا أمين

أكد ماهر غريب رئيس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك، ان النادي قام بتوقيع عقوبات مالية على بيزيرا بسبب تغيبه عن الحضور.

وقال غريب في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: قمنا بتوقيع عقوبات على خوان بيزيرا بسبب تغيبه عن مران الفريق وعدم حضوره للقاهرة.


وأضاف: وعقدنا جلسة زووم مع وكيل اللاعب ومحامي اللاعب وهذه نقطة إيجابية في صالح الزمالك وقالولنا لدينا عرض ونطلب الموافقة عليه.

وتابع: والرد كان اللاعب يجي القاهرة الأول ولا يوجد حديث عن زيادة عقد بيزيرا وهو مثل باق لاعبي الزمالك وبيزيرا هو الخاسر الأكبر في أزمته مع الزمالك.

وواصل: الزمالك قد يكون خاسرًا فنيًا كونه واحدا من أفضل لاعبي الدوري المصري في الموسم الماضي، لن نتهم أحدًا بشأن كثرة إيقاف القيد والأزمات المالية.

وأردف : ولكن فتح تحقيق دا أمر طبيعي ومنطقي الزمالك نادي يخضع للدولة ولديه جهات رسمية للتحقيق، أي فلوس تدخل للنادي هي أولوية للاعبين ومستحقاتهم المتأخرة، وغير حقيقي دخول فلوس صفقة حسام عبد المجيد إلى احد رجال الأعمال والفلوس بأكملها دخلت خزينة النادي.

ماهر غريب نادي الزمالك بيزيرا كريم رمزي خوان بيزيرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة تكشف تجربتها مع الرجيم: أخدت حقنة وخسيت 15 كيلو

مفيدة شيحة

طلب من مفيدة شيحة لتحديد عدد خطوط المحمول المسجلة باسم الشخص الواحد

الإسكان

شقق الإيجار 2026.. 15 ألف وحدة للشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد