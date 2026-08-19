الأهلي يواجه برشلونة في كأس خوان جامبر.. الموعد والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتقام المباراة على ملعب «كامب نو» معقل برشلونة، حيث تشهد البطولة الودية السنوية تقديم الصفقات الجديدة والجهاز الفني للفريق الكتالوني أمام جماهيره، وذلك قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني.

وخاض الأهلي مباراتين وديتين استعدادًا للمواجهة، حيث حقق الفوز على بادالونا بثلاثة أهداف دون مقابل، قبل أن يخسر أمام يوروبا بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة

من المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة «أون سبورت»، بالإضافة إلى التطبيق الرسمي للقناة.

وتأتي مواجهة برشلونة ضمن برنامج استعدادات الأهلي للموسم الجديد، في اختبار قوي أمام أحد أبرز أندية أوروبا.