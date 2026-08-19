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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يفتح ملف القضايا الدولية.. وتحقيقات قد تطال جون إدوارد

جون إدوارد
جون إدوارد
حسن العمدة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فتح ملف القضايا الدولية التي تعرض لها النادي خلال السنوات الماضية، وذلك بعد مذكرة رسمية تقدم بها أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة، إلى الشؤون القانونية للمطالبة بالتحقيق في أسباب تصعيد عدد كبير من القضايا ضد القلعة البيضاء أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وطالب سليمان بالوقوف على أسباب وصول 18 قضية إلى «فيفا»، والتي تسببت في توقيع عقوبات على النادي وإيقاف القيد خلال فترات سابقة، إلى جانب تحديد المسؤولين عن الملفات التي تسببت في هذه الأزمات والغرامات المالية.

ويواجه الزمالك في الوقت الحالي عقوبة إيقاف القيد على خلفية أزمة مستحقات اللاعب المغربي صلاح مصدق، المحترف حاليًا ضمن صفوف الوداد المغربي.

وبدأت الشؤون القانونية بالنادي بالفعل إجراءات التحقيق، حيث تم استدعاء حمزة عبد الوهاب، المدير السابق لشؤون اللاعبين، للاستماع إلى أقواله بشأن عدد من الملفات الإدارية والتعاقدية.

واستمرت جلسة التحقيق مع عبد الوهاب لنحو 8 ساعات، وشهدت مناقشة العديد من التفاصيل المتعلقة بملفات اللاعبين والتعاقدات، والأسباب التي أدت إلى توقيع غرامات وعقوبات على النادي خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن تتسع دائرة التحقيقات خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية استدعاء عدد من المسؤولين السابقين الذين تولوا ملفات التعاقدات والشؤون الإدارية، من أجل تحديد المسؤوليات بشأن القضايا التي كبدت خزينة النادي مبالغ مالية كبيرة.

وكشفت المصادر أن قائمة الاستدعاءات المحتملة قد تشمل جون إدوارد، المدير الرياضي السابق للزمالك، لسماع أقواله بشأن بعض الملفات المتعلقة بالتعاقدات وعقود اللاعبين التي تسببت في أزمات أمام الجهات الدولية.

ويأتي تحرك إدارة الزمالك في إطار سعيها لإعادة ترتيب الملفات داخل قطاع كرة القدم، ومراجعة أسباب الأزمات القانونية التي عانى منها النادي خلال السنوات الماضية، إلى جانب وضع ضوابط جديدة لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.

نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك الزمالك حسين لبيب

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