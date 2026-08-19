الزمالك: نتمنى نجاح المفاوضات مع الزناتي لإعلان تعيينه مديرا رياضيا بشكل رسمي

أكد ماهر غريب رئيس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك، ان هناك مفاوضات مع حسام الزناتي لتولي منصب المدير الرياضي للنادي.

وقال غريب في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: هناك مفاوضات مع حسام الزمالك ويحظى بثقة مجلس الادارة ولكن حتى الان لا يوجد اتفاق والأمور مفاوضات ليس إلا.

وأضاف: حسام الزناتي يحظى بثقة كبيرة للغاية من مجلس الادارة والأمور مازالت في مفاوضات ولم يتم الاتفاق رسميا.

وتابع: نتمنى ان تسير مفاوضات تولي حسام الزناتي مديرا رياضي لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بنجاح.

الزمالك ينفي بيع خوان بيزيرا

من ناحية أخرى أكد مجلس إدارة نادي الزمالك ، عدم صحة الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية ، بشأن الموافقة على بيع البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كما يؤكد المجلس أن موقف النادي، الذي تم الإعلان عنه في بيان رسمي قبل فترة، ثابت ولا يتغير.

ويتبع نادي الزمالك كافة الإجراءات القانونية في هذا الملف، بما يحفظ حقوق النادي وجماهيره، مؤكدًا أن على اللاعب العودة والانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، خاصة أنه مرتبط بعقد مع النادي لمدة 3 مواسم قادمة، وبالتالي لا يحق له الرحيل دون موافقة الزمالك.