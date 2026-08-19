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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك: بيزيرا لن يلوي ذراع النادي.. وجاهزون لخطوات التصعيد

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
عبدالله هشام

قال ماهر غريب رئيس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك، إنه حتى الان لا يوجد اي جديد بشأن خوان بيزيرا.

وأضاف غريب في تصريحات على راديو ميجا اف ام مع كريم رمزي: موقف الزمالك تجاه بيزيرا لم ولن يتغير، ولا احد يلوي دراع الزمالك وهيبة الزمالك فوق كل شخص.

واستطرد: اللاعب عقده مستمر معنا 3 مواسم ومن حقه أن يناقش اي عرض يتلقاه لكن عن طريق النادي وليس بمثل هذه الطريقة

وتابع: ونطبق اللائحة عليه باستمرار غيابه، وارسلنا ايميلات وخطابات بتغيبه عن مران الفريق وبعد ذلك سنلجأ للشكوى.

الزمالك ينفى الموافقة على رحيل بيزيرا

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك ، عدم صحة الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية ، بشأن الموافقة على بيع البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كما يؤكد المجلس أن موقف النادي، الذي تم الإعلان عنه في بيان رسمي قبل فترة، ثابت ولا يتغير.

ويتبع نادي الزمالك كافة الإجراءات القانونية في هذا الملف، بما يحفظ حقوق النادي وجماهيره، مؤكدًا أن على اللاعب العودة والانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، خاصة أنه مرتبط بعقد مع النادي لمدة 3 مواسم قادمة، وبالتالي لا يحق له الرحيل دون موافقة الزمالك.

ماهر غريب نادي الزمالك الزمالك خوان بيزيرا

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